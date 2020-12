Giannis Antetokounmpo : « J’ai demandé à ma mère si elle voulait déménager ou pas »

En signant le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, Giannis Antetokounmpo a non seulement soulagé son compte en banque et son avenir, mais surtout les fans et les dirigeants des Bucks, qui avaient peur de voir le MVP 2019 et 2020 partir durant l’été 2021.

L’ailier-fort de Milwaukee est revenu sur cette prolongation record, en annonçant ses deux grands défis à venir.

« Je veux simplement avoir des enfants, être capable de les élever, et gagner le titre », annonce-t-il pour ESPN. « Après ça, ma vie sera réussie. Je peux donc prendre ma retraite dans cinq ans. Non, je plaisante… »

Pour le défenseur de l’année 2020, c’était une évidence de rester dans le Wisconsin.

« J’ai demandé à ma mère si elle voulait déménager ou pas. Elle m’a répondu non, donc j’ai signé le contrat. C’est surtout l’endroit où je veux être. C’est ma maison, ma ville. Je veux représenter Milwaukee », explique-t-il ainsi. « Cette ville m’a soutenu, avec ma famille, depuis le premier jour où je suis arrivé au Bradley Center. J’avais alors 18 ans, j’ai 26 ans maintenant : je n’ai connu que Milwaukee. »

Les Bucks viennent en effet de réaliser de superbes saisons régulières (deux des cinq meilleures de leur histoire) mais sans parvenir à rejoindre les Finals. C’est l’objectif principal du « Greek Freak », alors que dans quelques mois, la franchise célébrera les 50 ans de l’unique titre des Bucks, en 1971.

« Je pense qu’on peut être meilleur encore. On a une grande équipe, une grande culture. Je travaille pour atteindre cet objectif, le dirigeants aussi. Je suis heureux car je pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde. On s’est vraiment battu pour le titre ces deux dernières années, ce qui n’était pas le cas avant. »