Le courant passe très bien entre Stephen Curry et Kelly Oubre Jr.

Stephen Curry était ravi quand les Warriors ont récupéré Kelly Oubre Jr. afin de compenser l’absence de Klay Thompson. « Il est en NBA depuis cinq ans et je pense qu’il a envie de franchir cette nouvelle marche » imaginait le meneur de jeu à l’annonce de son arrivée. « En espérant qu’on ait la culture et la structure pour le débrider. »

L’ancien Wizard et Sun a en tout cas été impressionné par ses premiers contacts avec le double MVP, « une personne incroyable, un pro parmi les pros, un véritable leader » liste-t-il. « C’est super d’être avec lui sur et en dehors des terrains. C’est le genre de personne qu’on aime. C’est impossible de ne pas apprendre à le connaître. Son travail sur le terrain reflète sa personnalité en dehors. C’est quelqu’un de très transparent, c’est génial. »

« Il est prêt à tout casser sur son passage »

La connexion est établie, elle fonctionne depuis quelque jours maintenant, et il reste très peu de temps à attendre avant de la voir à l’œuvre sur le parquet. La première impression de Stephen Curry n’a pas changé, et il estime que la recrue va vite trouver sa place chez les Dubs. « C’est quelqu’un qui a faim. Par rapport à ce qu’il a connu ces deux dernières saisons à Phoenix, puis avoir été balancé dans les échanges durant l’intersaison » note le double MVP dans l’émission 95.7 The Game, comme pour l’énerver un peu plus.

« C’était son anniversaire (hier), il a seulement 25 ans. Il a une énergie incroyable, un physique incroyable et ses qualités balle en main, comme créateur, vont surprendre beaucoup de monde. Et défensivement… Il est prêt à tout casser sur son passage, avec Andrew (Wiggins), Draymond, James (Wiseman), Kevon (Looney), tout le monde. »