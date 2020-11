Steve Nash : « On le dit ouvertement, on joue le titre »

Steve Nash en a terminé de la constitution de son staff et pour sa première comme coach, les Nets l’ont gâté avec des assistants de grande qualité comme Mike D’Antoni, Jacque Vaughn ou encore Ime Udoka. On trouvera aussi Amar’e Stoudemire pour l’épauler dans le développement des joueurs, et ce casting de choix lui met encore davantage de pression.

« Je ressens la pression. J’aime la pression » répond-il au New York Post. « Je trouve que c’est ce qui rend tout ça plaisant, car c’est ce qui me permet de traverser les Etats-Unis, et de quitter une vie merveilleuse à la maison comme papa avec différents projets. On veut jouer pour quelque chose. On veut de la pression, et essayer de combattre, de construire, de surmonter, de collaborer pour bâtir quelque chose de durable et qui gagne« .

Gregg Popovich comme modèle

Pour l’ancien meneur des Suns, trois mots lui font dire qu’il a fait le bon choix : « Le désir, la foi et le soutien » qui transpirent de ses dirigeants. Pour Nash, pas question de dire « je » car c’est un projet commun, et le « nous » l’emporte sur tout. Pas question non plus d’envisager que c’est « le titre ou le fiasco ».

« Ce n’est pas ça, mais on joue le titre. C’est notre but. Je pense que c’est idiot de penser que c’est le titre ou le bide, car on ne sait jamais… Il faut être en bonne santé et de la chance pour gagner le titre. Ce n’est pas aussi simple que 1+1 = 2, mais on joue pour le titre. On le dit ouvertement. C’est ce qui va guider toutes nos décisions, mais aussi l’effort et l’intensité que l’on mettra à l’entraînement et en match. »

Après avoir pris des notes pendant des années au contact des plus grands coaches, il est prêt à se lancer dans le grand bain, et il prend les Spurs comme modèles. « Si j’avais une idole dans le coaching, Gregg Popovich serait tout en haut. Ses équipes donnaient l’apparence d’être soudées et compétitives. Ces joueurs ne se battaient pas eux-mêmes, et son palmarès le prouve. »

Se qualifiant de quelqu’un de « positif et coopératif », il espère créer « une équipe soudée et dure », et il prévient qu’il n’y a qu’une chose qu’il ne supporte pas : « Le manque d’effort« .