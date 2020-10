Avec la blessure de Kevin Durant pendant les Finals 2019, donc avant sa signature, puis celle qui va ensuite gêner Kyrie Irving durant la saison, les Nets n’ont pas encore pu profiter de leur duo signé durant l’été 2019.

Mais la saison prochaine, les deux All-Stars seront en tenue et Brooklyn sera attendu comme un des favoris à l’Est. Un gros changement de dimension, qu’il va falloir assumer, pour cette équipe habituée à seulement disputer un tour de playoffs depuis deux ans après des années de disette (une seule série de playoffs gagnée, en 2014, sur les treize dernières saisons).

« Je ne pense pas que quiconque en NBA ne voit petit, on veut tous gagner », assure Spencer Dinwiddie au podcast Through the Wire. « On a conscience du talent qu’on possède et des attentes. On sait qu’il faut avoir une mentalité de champions. On a clairement conscience aussi qu’il y a une différence entre être un outsider et avoir une cible dans le dos. »

Sauf que les grosses écuries, les Clippers et les Rockets l’ont prouvé cette saison, ne fonctionnent pas toujours parfaitement la première année. Mais comme toutes les formations ambitieuses, les Nets n’auront pas véritablement le droit à l’erreur. Dès lors, comment concilier patience et impatience ?

« On est réaliste aussi », poursuit le meneur de Brooklyn. « Il faut toujours tout construire, donc on n’arrive pas avec des garanties ni en affirmant qu’on est les champions. Mais avec Durant et Irving dans l’effectif, les attentes grimpent immédiatement, donc il faut les combler et espérer les surpasser. On veut faire de notre mieux, on croit en notre talent et on veut gagner. »