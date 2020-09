Quand on a déjà disputé neuf Finals dans sa carrière, on a tout vu ou presque. Pourtant, pour LeBron James, ces Finals 2020, les dixièmes en 17 saisons, auront une saveur particulière. Et pour deux raisons principales.

La première, c’est que l’adversaire n’est pas n’importe qui. C’est le Heat, la franchise où il a évolué entre 2010 et 2014, y remportant deux titres. Néanmoins, la star des Lakers assure ne pas être sensible à cet argument et ne voit pas un sens particulier à l’idée d’arracher une quatrième bague face à son ancienne franchise.

« Pas du tout », a-t-il ainsi répondu conférence de presse. « Gagner le titre, c’est déjà suffisant, peu importe son adversaire. C’est déjà difficile d’arriver en Finals, de se retrouver dans cette position. Quand on parvient à gagner une bague, peu importe qui on a affronté. Je suis simplement heureux d’être en Finals et de pouvoir représenter nos fans, notre franchise, mes coéquipiers, le coaching staff. »

« Je suis ici pour une seule et unique raison : le titre. C’était mon état d’esprit en arrivant ici, dès la quarantaine, dès les premiers entraînements »

La deuxième raison qui explique les conditions exceptionnelles de ces Finals 2020 pour « LBJ », ce sont bien les circonstances. Bloqué dans la « bulle » de Disney World depuis presque trois mois, le quadruple MVP concède que la vie à Orlando n’est pas de tout repos.

« C’est probablement le plus grand défi de ma carrière sur le plan professionnel, pour ce qui est de s’engager dans quelque chose et d’aller au bout. Mais je savais en venant ici pourquoi je venais. Je ne savais pas tout de la bulle, ce que cela allait demander mentalement et physiquement, mais c’était extrêmement difficile. Toutefois, je suis ici pour une seule et unique raison : le titre. C’était mon état d’esprit en arrivant ici, dès la quarantaine, dès les premiers entraînements. On voulait finir la saison et gagner le trophée. Je ne sais pas depuis combien de jours on est ici, mais j’ai l’impression que ça fait cinq ans. Mais peu importe, je suis concentré comme jamais. »

Anthony Davis confirme ce que LeBron James estime être le « plus grand défi » de sa carrière puisque l’intérieur pense que si les Lakers sont champions, ce quatrième titre sera « probablement derrière celui de Cleveland ».