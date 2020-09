Billy Donovan aimerait réhabiliter le tir à mi-distance chez les Bulls

L’évolution du jeu au sein de la ligue et l’importance grandissante du 3-points grâce aux « stats avancées » n’ont pas convaincu Billy Donovan de tout miser sur le shoot extérieur avec sa nouvelle formation des Bulls.

Contrairement à son prédécesseur, Jim Boylen, qui insistait pour que ses joueurs prennent davantage de tirs de loin (35.1 tentatives par match, soit la 11e plus haute moyenne de la ligue) au détriment du « mid-range », sans grand succès (34.8% d’adresse derrière l’arc, soit le 22e meilleur pourcentage de la ligue), Billu Donovan espère rétablir quelques priorités en fonction de la composition de son effectif, et des forces de ses joueurs.

« Les données analytiques sont un outil, » a-t-il rappelé. « Il y a des joueurs faits pour le tir à mi-distance, et j’en ai eu un l’année dernière avec Chris Paul qui était peut-être le meilleur à ça. Je pense que tout se résume à la confiance que peut avoir un joueur et au fait d’avoir une équipe faite pour le 3-points ou le tir à mi-distance. J’ai eu Carmelo Anthony qui adorait faire ça, tout comme Paul George. Ce sont deux joueurs qui ont été des attaquants d’élite durant leur carrière. Donc on ne peut pas leur retirer ce qui a fait ce qu’ils sont devenus ».

Zach LaVine et Lauri Markkanen en chefs de file ?

Les Bulls n’ont pris que 7.6 tirs à mi-distance en moyenne par match la saison passée (25e moyenne de la ligue). Le fait d’avoir négligé cette zone a également facilité la tâche des défenses adverses, surtout au regard du pourcentage d’adresse de Chicago à 3-points. À l’inverse, de façon générale, les équipes de Billy Donovan n’ont jamais abusé du tir à 3-points. Cette saison, OKC pointait d’ailleurs à la 27e place au classement des tentatives de loin (30.2 par match). Tout est question des forces en présence de chaque roster.

« Je crois toujours beaucoup en la qualité des tirs, la distribution des shoots, la façon de générer de bons tirs, tout ça est très important« , a-t-il ajouté. « Comme je l’ai dit, si tu ne veux pas que ton équipe prenne des tirs à 2-points en dehors de la raquette, ne prends pas de joueurs dont c’est la spécialité. Pareil si tu veux avoir une équipe qui tire beaucoup à 3-points, il faut un maximum de shooteurs. Donc je pense vraiment que, malgré l’importance grandissante du tir à 3-points, les chiffres montrent que pour certains joueurs, ce n’est pas un bon tir. Et je pense que certains joueurs sont plus à l’aise moins loin du cercle ».

Billy Donovan ne disposera pas d’un maître en la matière comme Chris Paul mais pourrait miser sur le profil de Zach LaVine ou Lauri Markkanen pour changer la philosophie de jeu de son équipe par rapport à la saison dernière.

Une option qui semble plaire à l’arrière.

« J’ai le sentiment que ça va être beaucoup mieux pour les gars, particulièrement pour moi, » avait-il glissé, après avoir confié qu’il avait idolâtré Michael Jordan et Kobe Bryant en étant plus jeune, notamment grâce à leur jeu à mi-distance. « Si tu possèdes cet aspect de ton jeu, tu peux maintenant utiliser toute ta palette plutôt que de jouer presque avec une main dans le dos. Prendre le tir ouvert, ne pas faire la passe sur un bon tir… Je ne dis pas qu’on devrait strictement prendre tous les tirs à mi-distance et je sais que le coach ne pense pas comme ça non plus. Mais si c’est un bon tir, tu devrais le prendre, et tu ne devrais pas mal te sentir à ce propos ».