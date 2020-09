Wes Unseld Jr. favori pour devenir le prochain coach des Bulls ?

Les Bulls continuent d’avancer dans leur recherche pour remplacer Jim Boylen. D’après The Athletic, une « short list » est établie et des ultimes entretiens vont être conduits très prochainement avec ceux qui ont réussi leur première interview avec les dirigeants.

Qui sont les candidats potentiels ? Les assistants de Philadelphie et Milwaukee, Ime Udoka et Darvin Ham, l’ancien coach de Brooklyn Kenny Atkinson et l’actuel assistant coach des Nuggets, Wes Unseld Jr.

Ce dernier est d’ailleurs un des coaches les plus cités ces derniers jours, notamment par Adrian Wojnarowski. Il serait même un des favoris désormais avec deux points forts de son côté.

Déjà, il connaît bien Arturas Karnisovas, le nouveau vice-président des Bulls, puisque les deux hommes ont travaillé ensemble à Denver entre 2017 et 2020. La confiance qui règne entre les deux pourrait faire la différence.

Ensuite, le fils de la légende Wes Unseld est l’architecte de la défense des Nuggets et forcément, les performances observées contre le Jazz et face aux Clippers en playoffs ont marqué les esprits. Plus globalement, il est l’homme qui se cache derrière les progrès de la franchise de Denver dans ce domaine depuis plusieurs saisons.