En attendant leur adversaire, les Lakers veulent garder le rythme

Après avoir éliminé les Blazers en cinq manches au premier tour, les Lakers ont attendu six jours avant de commencer la demi-finale de conférence puisque les Rockets et le Thunder ont eu besoin d’un Game 7.

Bis repetita pour la finale de conférence puisque les Lakers sont qualifiés depuis samedi soir alors que les Clippers et les Nuggets s’affrontent ce mardi soir dans l’ultime rencontre de la série. Comme la finale de conférence Ouest ne débutera que vendredi soir, les troupes de Frank Vogel auront connu six jours sans match.

Parfait pour se reposer, mais idéal aussi pour perdre le rythme…

« Pas de doute : c’est clairement un challenge », assure le coach au Los Angeles Times. « On ne parle pas uniquement de forme physique, on veut s’améliorer aussi. Donc on doit rester concentré. Après, on essaie de rester en rythme, de garder la forme, tout en se reposant. On a un plan pour cette semaine, pour garder la cadence. »

Après un entraînement programmé lundi, les Lakers pourront souffler ce mardi avant de retrouver les parquets mercredi et jeudi. Dès demain, ils pourront se préparer au mieux puisqu’ils connaîtront leur adversaire. Ils avaient déjà commencé, à 3-1, à observer les Clippers.

« Peu importe le vainqueur, on sera prêt », annonce Frank Vogel. « C’est une évidence, après le Game 4, on a commencé à regarder les Clippers. Mes assistants, au moins, ont jeté un œil et préparé les choses comme la série allait se terminer. Mais, bien sûr, on se prépare pour les deux équipes. »

Le principal risque pour les Lakers, avec des fourmis dans les jambes, est évidemment de manquer le premier match de la finale de conférence. Les Rockets en avaient profité au second tour. Sans oublier les Blazers au premier tour, qui étaient lancés après le « play-in » contre Memphis et avaient, eux aussi, remporté le premier match.

Liés par ce succès lors du Game 1, Portland et Houston ont ensuite connu le même destin : quatre défaites de suite.