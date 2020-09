Avec un patch, NBA 2K21 corrige déjà le tir

NBA 2K n’aura pas traîné pour apporter une première correction à son dernier opus, sorti vendredi dernier. Les développeurs de Visual Concepts ont bien eu vent des retours de la communauté quant à la difficulté d’apprivoiser le nouveau système de tir dans NBA 2K21, sous forme de jauge pour une maîtrise plus réaliste du « hang time ».

Un premier patch « correctif de tir » est disponible depuis aujourd’hui. Il ne concerne que les joueurs « novices » évoluant aux niveaux de difficulté Rookie, Pro et All-Star, mais sera aussi d’une aide précieuse pour débuter le mode « MyCareer ». Les difficultés plus élevées et le mode 2K Beach ne sont, en revanche, pas concernés.

On rappellera aussi qu’il y a des nouveautés au niveau du dribble. Voici les modifications majeures apportées au Pro Stick pour permettre de nouvelles mécaniques de dribble.

– Maintenez le stick droit vers le bas = jump shot

– Maintenez le stick droit vers la gauche ou la droite = escape dribble moves

– Maintenez le stick droit vers le haut = signature size-ups

– Appuyez sur le stick droit = dribbles rapides en 1-contre-1

– Appuyez sur le stick droit en sprintant = dribbles « momentum » rapides