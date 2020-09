Nikola Jokic : « Je suis patient car je ne peux pas vraiment courir vite »

Même s’il a perdu quelques kilos, Nikola Jokic n’est toujours pas un dragster, et quand on le voit attaquer poste bas ou débarquer en transition, on a l’impression de voir un pivot de 35 ans. C’est son style, et ça lui va très bien.

« Je suis patient car je ne peux pas vraiment courir vite. J’ai plus ou moins besoin que tout le monde joue à mon rythme, mon allure » a-t-il répondu en conférence de presse. Une patience, voire une lenteur, qui a endormi les Clippers, et Doc Rivers était agacé après le Game 2 : « On lui a laissé 30 secondes pour shooter ses trois premiers 3-points. C’est déjà un bon joueur, et si on lui donne neuf points, il devient encore plus confiant. »

Avec ses 24 points et 10 rebonds à la pause, Jokic, à son rythme, avait déjà fait de très gros dégâts, et sa patience est aussi importante pour jauger la défense adverse. « Quand j’ai la balle en attaque, je regarde les erreurs défensives, et comment ils vont faire des erreurs » poursuit-il. « En ralentissant un peu le jeu, ça offre des possibilités de couper dans le dos, des possibilités de passes lobées et de se démarquer. Je joue simplement dans ma zone de confort. »

Pour son coach, le Serbe a été « phénoménal », et c’est aussi parce que ses coéquipiers ont beaucoup bougé autour de lui.