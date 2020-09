Le MVP de la nuit : Kyle Lowry, un passeur décisif

Match après match, année après année, on ne cesse de vanter les qualités de leader de Kyle Lowry. Ce Game 3 face aux Celtics en est la nouvelle démonstration.

Dès les premières minutes du match, le meneur All-Star a donné le ton au match. Face à une formation invaincue et sûre de son basket, il n’a cessé de les agresser. Et dès les premières secondes, il fait strike au milieu des quilles de Boston pour le 2+1. Et il recommence ensuite en piégeant Daniel Theis.

C’est du très grand Kyle Lowry même s’il n’arrive pas à mettre un 3-points ! Il en est à 1 sur 17 dans la série, et 0 sur 5 dans le match, lorsqu’il parvient enfin à faire mouche dans le troisième quart-temps. Mais il ne baisse jamais les bras, et lorsqu’il faut se sacrifier pour empêcher un panier, il y va. Comme sur ce drive musclé de Brad Wanamaker où il prend un coup de genou dans les parties. Il gesticule, reste au sol, plié en deux… Mais finalement, il repart au combat. Inlassablement. « J’ai des boules en acier » lancera-t-il en conférence de presse.

En acier comme son mental. Les Celtics pensent avoir inscrit le panier de la victoire, mais les Raptors ne baissent pas les bras, et c’est Kyle Lowry qui se retrouve à la remise en jeu. Le système est pour Pascal Siakam, puis Fred VanVleet. Mais Kyle Lowry, pourtant gêné par l’immense Tacko Fall, parvient à trouver dans le corner, à 15 mètres, O.G. Anunoby. La passe est précise, dans le timing, et l’ailier des Raptors plante le panier de la victoire au buzzer !

« Cette passe, c’est rien ! » assure-t-il pourtant, auteur de 31 points, 8 passes et 6 rebonds. « OG a mis le tir. Tout le mérite en revient à celui qui met le tir. C’était un tir difficile, il faut le féliciter. La passe était juste là pour trouver un gars comme lui. C’est son moment, et c’est un très grand moment pour ce gamin. Je suis tellement heureux pour lui et tellement fier de lui. Je sais qu’au fond de lui, il est super content. Il va recevoir beaucoup de SMS, et il mérite tout cette passion et cette célébration. Ce gamin bosse comme un dingue, et c’est son moment. Laissons-le le vivre, et demain, je vais le ruiner lorsqu’on regardera la vidéo et que je lui dirai tout ce qu’il a raté. »