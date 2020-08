Kristaps Porzingis ne veut pas entendre parler de « saison terminée »

Vendredi soir, il fallait être attentif au communiqué de presse des Mavericks puisqu’ils précisaient que Kristaps Porzingis était forfait pour « la fin de la série face aux Clippers« . Il n’y avait pas écrit « fin de la saison » car le joueur espère toujours revenir sur les parquets si ses coéquipiers créent l’exploit d’éliminer les Clippers.

« C’est super décevant. Super frustrant. Mais j’apprends à accepter ces sentiments et aller de l’avant » a expliqué le Letton lors du point presse de samedi. « Le staff médical a bossé comme des dingues pour que je revienne. On prend ça au jour le jour, et j’espère que les injections (PRP) permettront de réparer le ménisque. Si on avance, et que mon genou va mieux, je veux rejouer. »

A priori, l’opération n’est donc pas envisagée. « Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. On espère que les injections seront utiles. Cela dépend de mes sensations dans les semaines à venir. »

Pour Rick Carlisle, « la porte n’est pas fermée pour un retour sur cette saison si on est capable d’avancer. Il voulait absolument jouer le Game 5, mais il ne peut pas. Et ce n’est pas à cause de la douleur puisqu’il a joué avec des douleurs toute l’année, et c’est un dur au mal. C’est juste qu’il ne peut pas. »

Pour Porzingis, il est donc hors de question de quitter la bulle tant qu’il y a l’espoir de rejouer, et ne serait-ce que pour encourager ses coéquipiers. Et ce même, si c’est frustrant d’être spectateur. « Si c’est synonyme de fin de saison, c’est une fin amère. J’étais dans un meilleur rythme, et je commençais à mieux jouer. »