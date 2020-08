Harrison Barnes revient sur l’échec des Kings

Les années se suivent et se ressemblent à Sacramento puisque l’équipe a encore loupé les playoffs, et en coulisses, il y a encore eu du mouvement. Si Luke Walton a gardé sa place sur le banc de touche, le GM Vlade Divac et son assistant Peja Stojakovic ont quitté la franchise.

Pour Harrison Barnes, le problème est sur le terrain et les joueurs ont leur part de responsabilité.

« Peu importe le système, on peut avoir le meilleur des speechs, et on peut faire plein de choses différentes, au final, c’est à nous, les joueurs, de vouloir jouer, de défendre et de mettre des tirs. Il n’y a simplement pas d’autre solution. »

Alors qu’ils avaient une vraie possibilité d’accrocher le barrage pour aller en playoffs, les Kings ont déjoué, ne donnant jamais l’impression de se dépasser pour l’objectif. « Ça commence par une responsabilité individuelle, et tout le monde doit se regarder dans une glace » poursuit-il sur NBC Sports. « Je peux parler pour moi, et je dis que j’aurais dû faire mieux dans chacun des matches, mais je n’étais pas au meilleur de ma forme dans le premier match. »

Touché par le Covid-19, comme trois autres coéquipiers, Harrison Barnes a pris le train en marche, et les Kings n’ont clairement pas pu préparer au mieux cette fin de saison régulière. Sauf que l’ancien champion NBA n’en fait pas une excuse et il espère que le groupe en tirera des leçons. « C’était une leçon, si on le prend comme tel et qu’on va de l’avant. Si ce n’est pas le cas, on se retrouvera dans la même situation qui nous ronge depuis quelques années, avec des débuts de match au ralenti, à essayer de trouver des solutions une fois que le match a commencé. »

En d’autres termes, pour Harrison Barnes, le problème est aussi dans l’approche des matches et la détermination. « Il s’agit de prendre conscience de l’atmosphère des playoffs et de l’intensité. On a joué beaucoup de matches qui avaient cette ambiance, comme l’attention du détail, les rapports de scouting, et toutes ces choses… »

Mais les Kings n’y étaient pas préparés.