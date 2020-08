Touché au genou, Damian Lillard va passer une deuxième IRM

Dans une rencontre pliée dès la mi-temps, Damian Lillard s’est hélas blessé dans le 3e quart-temps. Une attaque du cercle avec de gros appuis, et le genou droit se « plante ». On a déjà vu ça de nombreuses fois, et le meneur des Blazers rejoint le vestiaire, puis revient sur le terrain. Mais il est gêné, et finalement il jette l’éponge.

Sur les images, on constate que le genou ne tourne pas, ni que le bas de la jambe se dérobe. Peut-être s’agit-il d’un ménisque pincé, et ce qui est certain, c’est que Lillard va passer une seconde IRM pour connaître la gravité de la blessure, car la première n’a pas été concluante. Vu le scénario de la série, ce n’est pas certain qu’il rejoue même si les examens ne montrent rien de grave. Rappelons que le Game 5 a lieu dès mercredi soir.

Elu MVP de la fin de la saison régulière, le meneur All-Star a tout donné pour arracher cette 8e place, et le corps semble lâcher dans ce premier tour face aux Lakers.