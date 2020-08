Jayson Tatum et les Celtics sortent le balai pour envoyer les Sixers en vacances

Les deux équipes artillent de loin en ce début de match, mais le positif, pour les Sixers, c’est que Tobias Harris, qui restait sur un 0/10 à 3-points depuis le début de la série jusque-là, se joint également à la fête.

Daniel Theis, coupable d’une vilaine perte de balle, est sorti par Brad Stevens et Joel Embiid commence son chantier face à Enes Kanter. L’entraîneur de Boston a-t-il pensé que son pivot allemand avait deux fautes ? En tout cas, il le laisse étrangement longtemps sur le banc, et les Sixers en profitent pour prendre l’avantage (32-27).

Plus agressifs, ils sont déjà allés 19 fois aux lancers francs, contre seulement 6 fois pour Boston.

La bonne entrée d’Alec Burks fait du bien

Daniel Theis revient enfin sur le terrain en début de deuxième quart-temps, et les Celtics reprennent des couleurs. Le pivot et Kemba Walker mitraillent de loin, mais Tobias Harris répond. Les deux équipes ne se lâchent pas.

Joel Embiid appuie sur Enes Kanter dès que le Turc met un pied sur le parquet, alors qu’Alec Burks fait une entrée remarquée pour Philadelphie. Mais même face à tous ces signaux positifs, les Sixers n’arrivent pas à faire l’écart. Kemba Walker trouve ainsi beaucoup trop d’espaces et à la mi-temps, l’écart est infime (58-57).

Le retour des vestiaires est marqué par une maladresse générale, et ce sont encore Tobias Harris et Kemba Walker qui remettent de l’ordre dans la maison.

Tobias Harris chute violemment, les Sixers s’écroulent

Jayson Tatum récupère un lancer franc, provoquant la fureur de Brett Brown, ses joueurs ne pouvant pas lâcher des rebonds offensifs de ce type, alors qu’ils sont au bord de l’élimination. Le coach récolte même un faute technique, la troisième de son équipe, signe de la nervosité ambiante du côté de la Pennsylvanie.

Malgré tout, avec un Alec Burks percutant et un banc des Celtics au contraire en difficulté, il n’y a toujours aucun écart de fait (77-77) à près de trois minutes de la fin du troisième quart-temps.

C’est à ce moment-là qu’a lieu le tournant du match. Emporté en l’air par les pieds de Jayson Tatum, Tobias Harris heurte le sol la tête la première, le sang sur le parquet inquiétant tout le monde. Finalement, l’ailier se relève mais il doit quitter ses partenaires pour vérifier sa coupure à l’oeil et les risques de commotion.

Du changement à venir pour les Sixers ?

Dans la foulée, sous le choc et avec une solution offensive en moins, les Sixers vont perdre les pédales.

Jayson Tatum a l’odeur du sang en bouche et il enchaîne les paniers pour finir le quart-temps sur un 9-0 (89-77). La série se poursuit et ça fait même un 16-2 à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps.

Malgré le retour de Tobias Harris au milieu du quart-temps, les Sixers ne reviendront pas, Joel Embiid flirtant avec sa sixième faute et Philadelphie prenant un coup de balai qui va laisser des traces. Certes, Ben Simmons était absent mais ce groupe ne fonctionne pas, et il devrait y avoir du changement. Dans l’effectif, sur le banc ou en coulisses…