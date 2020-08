[Programme de la soirée] Les Spurs en gros danger

La soirée débute dès 19h00 avec un Magic – Nets sans intérêt (BeIN Sports 3). En revanche, à 20h00 sur BeIN Sports 1, le Spurs – Rockets est déterminant, et San Antonio sera privé de Patty Mills et peut-être Derrick White. Ce sera donc compliqué de dominer le voisin texan, et en cas de défaite, et de victoire de Portland ou Phoenix, les Spurs seront éliminés !

Phoenix est aussi en danger face aux Sixers, et les coéquipiers de Devin Booker visent une 7e victoire de suite ! Pour Memphis, une victoire face aux Celtics sera synonyme de qualification au play in. Les coéquipiers de Ja Morant ont depuis le début leur destin entre les mains.

Les deux derniers matches de la nuit sont sans intérêt. Gardez des forces pour demain soir !