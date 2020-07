[Programme du soir] Les Bucks et les Lakers de retour en action

Après les premiers matchs d’hier, la NBA continue de retrouver ses joueurs pour une deuxième journée de « scrimmages », avec les Bucks de Giannis Antetokounmpo face aux Spurs dès 21h00, puis un Pacers – Blazers dans la foulée. La rencontre entre Portland et Indiana, à 21h30, sera diffusée sur beIN Max 4.

Dans la nuit, on retrouvera ensuite les Lakers face aux Mavericks, puis le Jazz contre les Suns. Et pour vous occuper pendant les pauses, on vous remet le Quiz sur les joueurs qui ont inscrit 50 points ou plus depuis 2014…

Milwaukee – San Antonio (21h00)

Indiana – Portland (21h30) sur beIN Max 4

LA Lakers – Dallas (01h00)

Utah – Phoenix (02h00)