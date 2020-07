Les Blazers ne prendront pas les matches d’entraînement à la légère

Les Blazers s’apprêtent à leur tour à poser le pied en terre floridienne. Après deux jours d’isolement, les hommes de Terry Stotts n’auront l’accès à un terrain d’entraînement que samedi pour une séance de trois heures. Ce sera la première fois que l’ensemble des joueurs auront l’occasion d’effectuer des entraînements avec contact, alors qu’ils n’avaient été autorisés qu’à s’entraîner seuls jusqu’à présent.

Même si le programme va ensuite rapidement s’intensifier, le coach des Blazers a tenu à saluer l’organisation de la NBA, avec deux semaines d’entraînement collectif qui vont permettre de faire un maximum de dépistage, et le début des « scrimmages » à partir du 22 juillet.

« Je pense que la ligue a fait un très bon travail en utilisant ces deux semaines dédiées au Covid et aux tests, et une troisième semaine d’entraînement pour se préparer à la reprise, » a déclaré Terry Stotts à Yahoo! Sports. « Pour ce qui est de la reprise du contact, il faudra y aller et jouer normalement, ça ne fait aucun doute. Mais il faut s’assurer de ne pas tomber dans le piège de vouloir en faire trop et trop tôt ».

De nouveaux concepts défensifs à apprendre

Le stratège des Blazers espère profiter de ces deux premières semaines pour réintégrer Zach Collins et Jusuf Nurkic, de retour de blessures, dans ses schémas de jeu. Avec, là aussi, un programme adapté à la situation.

« On a fait des réunions avec le staff sur la façon dont on veut développer nos entraînements, ce qu’il faut absolument faire en priorité, ce qu’on peut laisser pour plus tard, la façon d’alterner les entraînements plus durs. On va également changer certains de nos concepts défensifs avec la présence de Nurk’ et Zach. Donc il va y avoir une phase d’apprentissage de nouveaux concepts défensifs ».

Au terme de ces deux semaines, les Blazers affronteront Indiana (23 juillet), Toronto (le 26) et Oklahoma City (le 28), pour des matchs qui seront loin d’être simplement amicaux pour Terry Stotts.

« La seule chose que je sais de ces scrimmages, c’est ce que ce seront de vrais matches. De vraies rencontres de 48 minutes, avec des arbitres. Ça n’aura rien d’un match sans enjeu », a-t-il notamment conclu.