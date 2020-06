Asthmatique, Javale McGee doit recevoir le feu vert du staff médical des Lakers pour jouer à Orlando

Javale McGee s’apprêtera à prendre un risque sans doute plus important que ses petits camarades au moment d’intégrer la bulle d’Orlando. Victime d’une pneumonie qui avait nécessité une hospitalisation de trois jours en décembre 2018, le pivot est également asthmatique, une maladie respiratoire répertoriée par le « Center for Disease control and prevention » comme facteur aggravant en cas de contamination au Covid-19.

Le seul point « positif » pour l’heure, c’est que Javale McGee n’a pas contracté le Covid-19. Réticent au début, il se dit désormais prêt à intégrer la bulle.

« Tout le monde était inquiet pour moi. Mais il ne s’est rien passé, » dit-il. « Alors je suis définitivement à l’aise (à l’idée d’aller à Orlando). Nous avons été à l’arrêt depuis un moment maintenant, et non contaminés au Covid depuis tout ce temps. Je pense vraiment que tout ira bien tant que nous prendrons les précautions nécessaires ».

Un joueur potentiellement considéré « à haut risque »

Reste que la présence de JaVale McGee à Orlando devra également être validée par le staff médical des Lakers. D’après le manuel de santé et de sécurité distribué par la NBA, tous les joueurs ont répondu à un questionnaire médical de trois pages, avec notamment des questions sur les joueurs souffrant d’asthme, de modéré à sévère.

S’ils le considèrent comme potentiellement « à haut risque » après l’analyse du questionnaire, les Lakers pourraient faire le choix de le « protéger ».

Les autres facteurs répertoriés par la NBA pour les acteurs qui vont intégrer la bulle concernent les problèmes pulmonaires chroniques, les problèmes cardiaques, les troubles immunitaires, le diabète et l’obésité grave.

Si un staff médical d’une équipe n’autorise pas un joueur ou un membre du staff à intégrer la bulle car potentiellement à haut risque, celui-ci peut demander une contre-expertise auprès d’un groupe de trois médecins.

Pas le seul asthmatique de NBA

JaVale McGee reste malgré tout déterminé à aider son équipe, rappelant que d’autres joueurs et pas des moindres (James Harden et DeAndre Jordan) sont également asthmatiques.

« Arrêtez de parler de ça comme si j’étais là à respirer bruyamment et à avoir des crises d’asthme, » lance-t-il. « Je n’ai jamais eu de crise d’asthme sur un terrain de ma vie. Il y a beaucoup de gens asthmatiques dans la ligue ».

Les dossiers de tous les joueurs de la ligue devaient être analysées en cette fin de semaine. Les résultats sont donc imminents et très attendus, dans la mesure où les Lakers pourraient devoir trouver rapidement une solution de repli en cas de non qualification de l’ancien pivot des Wizards, des Nuggets et des Warriors.

En attendant, JaVale McGee continue de s’entraîner, comme en témoigne cette série de tirs à 3-points depuis le corner publiée sur son compte Instagram.

https://www.instagram.com/p/CB3xd0HHwlt/