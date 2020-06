Lloyd Pierce serait déçu de ne pas pouvoir finir la saison avec les Hawks

Les équipes les moins bien classées de la ligue devraient être exemptées de la fin de saison prévue à Disney World. C’est en tout cas la tendance d’après les dernières avancées sur le projet qui devrait voir l’exercice se terminer dans une « bulle ». Avec 22 formations présentes sur place au lieu de 30, la NBA réduit ainsi les possibilités de contamination et supprime le format de la fin de saison régulière classique et ses nombreux matchs sans enjeu.

Mais même parmi les équipes mises de côté, on trouve des mécontents comme Lloyd Pierce, le coach d’Atlanta, qui ne voit pas d’un très bon œil un éventuel retour à la compétition en décembre, soit dans six mois…

« Si la saison doit reprendre et que nous n’en faisons toujours pas partie, ça nuirait à notre développement, à notre groupe, à notre capacité à poursuivre l’élan dont nous avons besoin pour la prochaine saison, » a-t-il déclaré. « J’ai un groupe jeune et je les fais jouer. Ils ont besoin d’expérience de jeu et donc nous avons besoin de jouer au basket, nous voulons jouer au basket ».

Dans l’attente de l’annonce de la NBA

Au regard de leur bilan, les Hawks ne peuvent clairement pas se permettre de rester éloignés des parquets durant de longs mois. Même sans enjeu, Trae Young et ses camarades ont besoin de jouer pour progresser, surtout qu’ils auraient pu commencer à intégrer Clint Capela et gagner du temps en vue de la saison prochaine.

« Nous avons nos réunions Zoom, les jeudis et les dimanches, et nos gars veulent y retourner, » a-t-il ajouté. « Mais nous comprenons aussi qu’il y a tant de scénarios, et nous attendons tous avec impatience de savoir où nous nous situons dans tout ça. Et puis, quelle que soit la ligne de conduite adoptée, nous continuerons à trouver des moyens d’améliorer notre organisation avec nos gars ».

Seul le vétéran des Hawks, Vince Carter, semble s’accommoder de la situation en passant son temps libre sur les terrains de golf, désormais loin de la balle orange.