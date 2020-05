Isiah Thomas : « Ja Morant représente la nouvelle génération des meneurs de jeu »

Isiah Thomas fait partie des anciennes gloires de la ligue qui ne rechignent jamais à donner leur avis. Et quand ça touche le poste de meneur de jeu, ça vaut le coup de tendre l’oreille.

Interviewé par Sky Sports sur le devenir de celui-ci, la légende des Pistons a tenu a souligner le talent d’un joueur en particulier. « Je pense que Ja Morant représente la nouvelle génération des meneurs de jeu. Il y a le groupe avec Stephen Curry, Kyrie Irving, Damian Lillard, John Wall, et compagnie, et puis Ja – qui devrait être élu rookie de l’année – emmène la nouvelle génération. » Une génération qui compte également Trae Young, Ben Simmons ou encore Luka Doncic, trois jeunes joueurs déjà All-Stars, et ROY pour les deux derniers.

« Il ne joue pas pour les stats, il joue pour gagner »

Sélectionné en deuxième position lors de la dernière Draft, l’ancien de Murray State a tenu son rang sur le plan statistique (17.6 points, 6.9 passes et 3.5 rebonds) mais, surtout, il est en passe de qualifier les Grizzlies pour des playoffs inespérés en début de saison.

De quoi le placer en très bonne position dans la course au ROY avec l’absence prolongée de Zion Williamson.

« Sacrifier ses statistiques, c’est un talent unique » affirme Isiah Thomas. « Ses coéquipiers vont l’adorer pour ça, les chiffres un peu moins. Partager le ballon au lieu de le garder, il le fait tous les soirs. Il ne joue pas pour les stats, il joue pour gagner en faisant jouer sa créativité. Ce que je vois dans ce domaine ? Sur une action type, il y a l’option A, B et C. L’option D est celle où tu dois improviser. Pour ça, il n’y a pas meilleur que lui chez les rookies. »

« J’aime la direction qu’il prend et ce qu’il accomplit. La feuille de match ne représente pas forcément tout ce qu’il fait sur le terrain, mais il joue à un niveau bien supérieur que toutes ces considérations » résume le « Bad Boy ».