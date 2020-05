Tracy McGrady rend hommage à l’immense talent de Yao Ming

Malgré les nombreuses blessures, le tandem a quand même fait les belles heures des Rockets de 2004 à 2009. Invité du podcast « All The Smoke » animé par Matt Barnes et Stephen Jackson, Tracy McGrady a rappelé l’importance de son coéquipier Yao Ming, géant de 2m30, dans le jeu de Houston lors de son arrivée.

Jeff Van Gundy a fini par le convaincre de changer son jeu pour le bien de l’équipe, une tâche à laquelle il s’était attelé à la seconde qui a suivi son trade pour le Texas, en échange de Steve Francis et Cuttino Mobley.

« Je sortais juste de deux années comme meilleur scoreur de la ligue. Et la première chose qu’il me dit, c’est : Tu ne vas pas être le meilleur scoreur de la ligue cette année ! »

« Dès que j’ai été échangé, j’ai eu une conversation avec Jeff Van Gundy, » raconte-t-il. « Je sortais juste de deux années comme meilleur scoreur de la ligue. Et la première chose qu’il me dit, c’est : « Tu ne vas pas être le meilleur scoreur de la ligue cette année ». Je suis choqué, et je dis un truc du genre : « Zut ! Qu’est-ce qu’il va se passer ? ». Il a simplement dit : « Écoute, on a un gars de 2m30 à qui on doit donner le ballon ». Je n’avais jamais joué avec un grand comme lui, donc ça a été un ajustement pour moi de jouer comme ça, avec un rythme plus lent. J’ai dû changer tout mon jeu. Ça a été une lutte au début, je ne vais pas mentir. Quand j’avais une contre-attaque, il fallait plutôt ralentir le jeu, afin que le pivot puisse suivre, lui donner le ballon et couper. Ça a été un défi, mais il savait aussi qu’il fallait bien nous épauler, Yao et moi. Quand on l’a fait, on a commencé à gagner des matchs ».

Son adaptation ne l’a pas empêché de lâcher quelques cartons en route, ou de prendre feu comme lorsqu’il avait inscrit 13 points en 35 secondes face aux Spurs moins de deux mois après son arrivée. Mais le duo n’a finalement jamais pu atteindre son plein potentiel avec une demi-finale de conférence comme meilleur parcours. C’était en 2009, et ironie de l’histoire, les deux étaient blessés… Tracy McGrady révèle aussi le talon d’Achille de ce système de jeu, l’incapacité à contenir le « small ball ».

« Si tu pouvais jouer « small ball », ça devenait plus dur pour nous, parce que Yao devait bien défendre sur quelqu’un. Avery Johnson (assistant coach de Dallas lors de la première série de playoffs de l’ère McGrady/Ming en 2005) l’a compris et on s’est retrouvé avec Yao obligé de défendre sur Marquis Daniels ou Josh Howard. Qu’est-ce qu’il pouvait faire contre eux ? Et il ne pouvait pas défendre sur Dirk ».

« Ça me faisait mal au cœur parfois de voir Tom Thibodeau le faire travailler tellement dur avant chaque match. Je me disais, mec, il va nous le tuer ! »

De Yao Ming, Tracy McGrady garde donc le souvenir d’un joueur « extrêmement talentueux » mais pointe aussi du doigt la mauvaise gestion du staff des Rockets, et de Tom Thibodeau en particulier (assistant coach à Houston de 2004 à 2007) au niveau du physique du pivot chinois, qui n’aura finalement connu que sept vraies saisons.

« Il avait la main gauche, la main droite… ça me faisait mal au cœur parfois de voir Tom Thibodeau le faire travailler tellement dur avant chaque match. Je me disais, mec, il va nous le tuer ! Il le faisait énormément travailler. Mais oui, il était extrêmement talentueux, il pouvait dribbler, faire la bonne passe et bien la faire même. Quand tu étais ouvert, il voyait bien le jeu, il tournait à plus de 80% aux lancers-francs. Il avait tout. Sans doute le poste 5 le plus talentueux dont j’ai le souvenir ».