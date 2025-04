Le 22 avril 1947, les Warriors de Philadelphie remportent le premier titre de l’histoire de la NBA

Même si la ligue porte encore le nom de BAA (Basketball Association of America), cette première saison en 1946/47 est depuis considérée comme la première de l’histoire de la NBA. La fusion entre les deux entités, BAA et NBL, qui donnera naissance à la NBA sous sa forme actuelle n’interviendra qu’en 1949.

Ce premier exercice se déroule dans un relatif anonymat. Certes, les matches de cette ligue se déroulent dans des grandes villes comme New York, Philadelphie et Boston, mais la grande star du basket est alors George Mikan et ce dernier évolue en NBL… jusqu’en 1948.

De plus, la télévision est encore très marginale dans les foyers américains et seuls quelques articles dans des journaux locaux viennent rendre compte de cette nouvelle compétition.

Un joueur s’impose comme la star de la BAA : Joe Fulks. Cet ailier est le meilleur marqueur de la ligue et, comme Ken Sailors, il révolutionne le basket avec son tir extérieur. Membre des Warriors de Philadelphie, Fulks les porte jusqu’aux premières Finals, contre les Chicago Stags, après avoir éliminé St. Louis et New York en playoffs.

Le 22 avril 1947, les Warriors gagnent le Game 5 sur le score de 83-80 et remportent ainsi les Finals 4-1. Joe Fulks a tourné à 26.2 points par match durant cette série, ce qui reste énorme compte tenu de la moyenne de son équipe (80 points marqués seulement).

Les désormais premiers champions de la BAA, donc de la NBA, recevront chacun la récompense de 2 000 dollars.