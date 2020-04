Draft 2020 : Cole Anthony se verrait bien aux Knicks

Et si Cole Anthony, fils de Greg Anthony, marchait sur les traces de son père et rejoignait les Knicks lors de la prochaine Draft ? Près de 30 ans après son père, le meneur de North Carolina a décidé de s’inscrire à la Draft 2020, et comme il est attendu entre les 10e et 15e places, il pourrait parfaitement être sélectionné par New York. D’autant que les Knicks se désespèrent de trouver un meneur digne de ce nom.

« Ce serait super cool » a répondu le freshman de North Carolina au New York Post. « Je suis un fan depuis bien longtemps. J’aime vraiment les Knicks. Je pense qu’ils pourraient clairement utiliser un arrière, un bon meneur-scoreur. Si ça arrive, ce serait super cool de jouer devant mon petit frère. »

Le petit frère, Leo, n’a que cinq ans et il vit à New York en compagnie de la mère de Cole et de son beau père. Avant de briller au Tar Heels, Cole Anthony s’était fait un prénom à la Archbishop Molloy High School, dans le Queens, et ça ne l’effraie pas de rejoindre une formation mal classée. Pour lui, l’important d’être dans une bonne situation.

Rester dans le cocon familial

« Votre place dans la Draft ne veut rien dire. Je préfère être sélectionné en 17e position et me retrouver dans une situation vraiment bonne, plutôt que d’être choisi en 7e place et de me retrouver dans une situation terrible derrière deux arrières. C’est vraiment une question de coller à l’équipe. »

Sa mère aimerait évidemment qu’il joue aux Knicks… « Est-ce qu’il pourrait gérer la pression ? » demande-t-elle. « Cole est quelqu’un de très costaud, et il a un certain niveau d’exigence, et il a vécu de grandes victoires et des défaites difficiles à New York comme lycéen. D’un point de vue familial, on serait ravi de l’avoir à la maison, ne serait-ce que pour passer le plus de temps possible avec lui. »

Une perspective qui séduit Cole Anthony : « Ce serait super cool de se retrouver dans une situation comme celle-ci, et d’essayer de les aider. Mais je ne choisis pas où je vais être drafté. S’ils envisagent de me sélectionner, ce serait super gratifiant et je serais très heureux d’avoir cette opportunité. »