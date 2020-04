JR Rider détaille la proposition originale du Shaq à son arrivée aux Lakers

Aussi talentueux que tête brûlée, Isaiah Rider a connu des hauts et des bas durant ses neuf ans de carrière en NBA. Vainqueur du concours de dunks et gros scoreur chez les Wolves, il finira pour le coup sur le banc des Lakers, sorti de l’effectif de playoffs qui ira au titre en 2001.

Pas le dernier pour ouvrir la bouche sur les terrains quand il était en activité, « JR » Rider n’a pas manqué l’occasion de perpétuer la tradition à la retraite, sur le podcast All The Smoke de Matt Barnes et Stephen Jackson.

« Si tu te bats avec Kobe, il y a 10 000 dollars qui t’attendent aux vestiaires »

D’abord hésitant, il a finalement raconté une histoire qui semble plus que confirmer la rivalité entre Shaq et Kobe. Donc dès 2000 ! « Quand je suis arrivé chez les Lakers, Shaq me dit : si tu te bats avec Kobe, il y a 10 000 dollars qui t’attendent aux vestiaires. Il me dit ça après trois jours d’entraînement. J’ai d’abord pensé qu’il plaisantait. Il m’a dit que non, il avait bien 10 000 dollars en billets de 1. Si je réglais son compte à Kobe, je pouvais récupérer la mise. Je n’arrivais pas à y croire, ces gars étaient fous ! Mais je me suis dit que si je touchais à un cheveu de ce gars, je me serais fait virer direct ! »

Ne cédant donc pas à l’offre de Shaquille O’Neal, Isaiah Rider va plutôt se faire assigner Kobe Bryant en défense à chaque entraînement. Bien qu’en civil pour les playoffs, il aura sa bague de champion.

Il aura surtout été un témoin privilégié de la progression fulgurante du « Black Mamba ». D’abord comme adversaire, il peut attester de la carrière d’un grand parmi les grands.

« C’était ma troisième année et c’était sa première » raconte-t-il ainsi. « Eddie Jones était le titulaire, devant Kobe. Il était All-Star, un faux All-Star pour moi [rires] ! Je le détruisais à chaque fois, sérieusement. Mais Kobe était un jeune lion en chasse. Il voulait tuer sa première victime. Il ne demandait qu’à aller sur le terrain et montrer ce qu’il pouvait faire. Mais lui avait 18 ans, moi j’en avais 24 ou 25. Il n’y avait pas moyen que je me fasse allumer par un petit jeune. Je suis plus costaud que lui, je l’amenais dans la peinture et on joue au physique. Mais avec les années, j’ai bien compris qu’il était devenu un grand garçon aussi. Il a même pris le contrôle de la ligue à un moment. Je lui tire mon chapeau parce que j’ai vu son évolution tout au long de sa carrière. »

« Kobe ou pas Kobe, ils envoyaient des prises à deux »

Mais JR Rider reste JR Rider. L’ancien Runnin Rebel de Las Vegas ne peut s’empêcher d’avoir le dernier mot : « Il était bon, mais face à moi, je sais que j’étais plus costaud. Face aux Lakers, Kobe ou pas Kobe, ils envoyaient des prises à deux. »

En réalité, Isaiah Rider était devenu le souffre-douleur de Kobe Bryant aux entraînements en 2000. Le premier en fin de carrière et l’autre en pleine ascension, c’était plié. Surtout avec l’esprit de compétition de Kobe Bryant.

« Après le premier entraînement, Kobe vient me voir et me dit : ‘JR, on se fait un petit un-contre-un ?’ J’étais en train de parler avec B-Shaw et Shaq. Je lui réponds : ‘Mais attends un peu, je viens d’arriver moi’. Je veux faire ça bien et je lui dis qu’il me faut une ou deux semaines pour être en forme et on peut faire ça correctement. Et là, il s’en va en disant : ‘Ok, bon, tu me dis quand tu es prêt alors’. Avec son petit air, vous savez. J’ai pris la mouche, et on a fait ce un-contre-un sur le champ. Je dois bien l’avouer, il a fait ce qu’il avait à faire [rires] ! J’étais hors de forme. 5-1, 5-3, 5-2, 5-4. Mais je lui dis, quand je serai en forme, on remet ça ! Il a grandi en imitant Mike, comme moi d’ailleurs. On s’est castagné toute la saison. »

La roue avait tourné pour le lycéen star d’Oakland qui allait squatter les entraînements des Warriors du TMC : « Mitch Richmond était mon mentor. Il venait me chercher à la sortie du lycée, Nellie me laissait m’entraîner avec eux. Je faisais du deux-contre-deux face à Mullin et Marciulonis, et j’étais avec Mitch. »

Désormais coach d’équipes de jeunes en Arizona, parmi les meilleures de la Côte Ouest selon Matt Barnes, lui-même à la tête de sa propre escouade, JR Rider semble avoir réussi sa reconversion. À l’instar de Damon Stoudamire, son coéquipier chez les (Jail) Blazers, ce Rider assagi veut transmettre à la génération suivante.