Le 5 avril 1984, Kareem Abdul-Jabbar devenait le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA

Jusqu’au 5 avril 1984, et la prise de pouvoir de Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur marqueur de l’histoire NBA se nommait Wilt Chamberlain, avec ses 31 419 points. Un constat statistique logique, tant l’ancien pivot des Sixers et des Lakers – auteur de 100 points en un match – avait entassé les points à une vitesse ahurissante, jusqu’à sa retraite en 1973.

Puis au fil des saisons, le régulier «KAJ» s’était approché, jusqu’à se trouver à 21 points du record ce fameux soir d’avril 1984. Face au Jazz, qui évoluait alors au Thomas & Mack Center de Las Vegas pour des raisons économiques, l’intérieur va donc faire le strict nécessaire avec… 22 points.

Recherché constamment par ses coéquipiers, et porté par un public qui désirait assister à ce moment historique, Kareem Abdul-Jabbar ne va rien forcer, préférant ainsi passer le cuir quand il était pris à deux. Puis, en fin de partie, servi par Magic Johnson et sur son fameux «sky hook», il dépasse Wilt Chamberlain.

Ovationné par toute la salle et entouré par les Lakers pendant de longues secondes, le nouveau meilleur marqueur de l’histoire rejoint le banc pour y finir la rencontre. Sa ligne de statistique est sobre, mais efficace : 22 points à 10/14 au shoot, 5 rebonds et 3 passes décisives. Rappelons que ce jour-là, l’ancien des Bucks n’est plus tout jeune et approche de ses 37 ans (il est né un 16 avril).

Le premier grand moment de David Stern

Un joli cadeau, aussi, pour le nouveau patron de la NBA, intronisé depuis quatre jours seulement : un certain David Stern, qui ne pouvait pas mieux démarrer son mandat. «Les joueurs NBA sont les meilleurs du monde et toi, Kareem, tu es le plus grand» dira-t-il devant les 18 359 spectateurs présents dans la salle.

Comme le sextuple MVP et champion NBA va disputer les cinq saisons suivantes (390 matches) et continuer d’être performant pour son âge (17.6 points de moyenne entre 1985 et 1989), il portera son total record à 38 387 points. Faisant de ce chiffre une montagne longtemps infranchissable.

Karl Malone s’est approché comme personne de la marque (36 928 points), Kobe Bryant (33 643) et Michael Jordan (32 292) ont échoué à l’atteindre, et c’est finalement LeBron James qui l’a détrôné. C’était le 7 février 2023, avec Kareem Abdul-Jabbar présent pour l’occasion afin d’assurer la transmission.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.