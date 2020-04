3 avril 2010 : Chicago garde espoir avec un duo Noah/Rose qui fait le show

Les Bulls n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent espérer accrocher les playoffs, et ils n’ont pas tremblé contre Charlotte. Les 24 points à 9/12 de Kirk Hinrich ont joué un grand rôle pour compléter les 26 points de Derrick Rose (dont un superbe arabesque sous le panier) ou les 11 points (dont un nouveau poster, sur son ancien camarade Tyrus Thomas) et 16 rebonds de Joakim Noah.

En face, le meilleur Bobcat est Boris Diaw avec ses 19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

La soirée aurait été encore plus belle sur le plan comptable si les Raptors n’avaient pas gagné à Philly en prolongation. Juste devant, Miami s’est encore reposé sur Dwyane Wade (39 points, 8 rebonds, 6 passes) pour une 8e victoire de suite. Et Milwaukee a gagné contre Phoenix mais perdu Andrew Bogut, mal tombé après un dunk en contre-attaque. Et le bilan est lourd : main cassée, entorse du poignet, coude disloqué, et fin de saison…

Butler – Duke en finale de la « March Madness »

À l’Ouest, Denver repasse deuxième – avec un Johan Petro qui accroche son record de points sur la saison, 14 unités – car Dallas a perdu contre le Thunder. Portland suit ce dernier grâce à un succès auquel Nicolas Batum a bien participé avec ses 21 points.

À l’étage en dessous, on connaît l’affiche de la finale de la « March Madness » : la fac de Butler, emmené par Gordon Hayward et Matt Howard, va ainsi défier les « Blue Devils » de Kyle Singler.

Atlanta 91 – 85 Detroit

Chicago 96 – 88 Charlotte

Dallas 116 – 121 Oklahoma City

Denver 98 – 90 LA Clippers

Milwaukee 107 – 98 Phoenix

Minnesota 84 – 97 Miami

New Jersey 115 – 87 New Orleans

Philadelphie 123 – 127 Toronto

Sacramento 87 – 98 Portland

