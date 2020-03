Raptors : un plus grand rôle à venir pour Patrick McCaw ?

Décidément, les Raptors ne réussiront jamais à être au complet cette saison. Marc Gasol de retour, les champions en titre ont une nouvelle fois perdu Norman Powell, touché à la cheville face au Jazz. Pour l’heure, la durée de son indisponibilité reste inconnue mais cette absence – si elle se confirme – vient s’ajouter à celle de Fred VanVleet, blessé à l’épaule depuis deux semaines.

Avec les deux arrières de Toronto potentiellement indisponibles, le poste 2 titulaire pourrait s’appeler Patrick McCaw. L’opportunité est belle pour lui, qui va peut-être pouvoir se faire une place dans la rotation des Canadiens. Malgré une contribution statistique loin de celle de ses deux coéquipiers.

Pour autant, Nick Nurse est conscient de ce que peut apporter le triple champion NBA, comme l’a confié le coach au Toronto Sun. « Je sais que [son apport] ne se mesure pas en chiffres et ne se voit pas dans les stats. […] Nous sommes arrivés au premier temps-mort et nous avons dû décider où il fallait aller. S’il fallait être offensif et continuer dans ce sens ou s’il fallait être défensif et faire ainsi entrer [Patrick McCaw]. »

Gagner du temps de jeu en défense

La principale force de McCaw, c’est son activité dans le secteur défensif. Contagieuse, cette qualité lui a d’ailleurs permis de jouer 43 minutes dans l’Utah. À l’image de Pascal Siakam, ses coéquipiers sont ainsi ravis de pouvoir compter sur un tel chien de garde. « Il a toujours été envoyé en mission sur quelqu’un. Vous pouvez le voir défendre sur le meilleur joueur adverse, aller le chercher sur tout le terrain et faire plein de petites choses. La plupart du temps, cela ne se voit pas dans les statistiques. Mais il est tellement important pour nous car, peu importe ce que nous faisons, nous pouvons l’envoyer sur quelqu’un et il va se focaliser dessus et faire son travail en défense. »

Grâce à son jeu tout en sobriété, Patrick McCaw a donc su se faire apprécier au sein de l’effectif des Raptors, comme l’explique Kyle Lowry, le leader de la franchise. « Il fait tout comme il faut. Il joue comme il faut. Quand il est arrivé des Warriors, il avait obtenu deux bagues là-bas, et chez nous, il joue simplement comme il faut. »

En attendant d’en savoir plus sur le cas Norman Powell, l’ancien joueur des Warriors sait qu’une telle chance ne se représentera pas deux fois dans sa carrière, surtout au sein d’un candidat au titre. À 24 ans, il est temps pour lui de prendre son envol !