Nikola Vucevic prêt à se faire entendre davantage pour le bien du Magic

Le Magic était mal embarqué dans un match de la plus grande importance, sur le parquet des Nets, pointant à -13 à la pause puis à -19 après trois minutes dans le troisième quart-temps (67-48).

Au cours d’un temps mort, Nikola Vucevic a surpris en poussant un rare coup de gueule afin de réveiller ses troupes, intimant ses coéquipiers avec autorité à « jouer de la bonne façon » et à « faire bouger le ballon ».

Un recadrage à effet immédiat

« J’étais frustré parce qu’on ne jouait pas bien, on ne se donnait pas une chance de l’emporter, » a glissé le pivot du Magic après la rencontre. « J’ai aussi eu l’impression que j’aurais pu être plus agressif en première mi-temps, parce que j’essayais de faire bouger le ballon, peut-être un peu trop. On accusait un gros retard alors que c’était un gros match pour nous, et toutes ces petites choses mises bout à bout ont fait que j’ai pris la parole ».

L’effet a été immédiat et Orlando a entamé son retour aux affaires pour finalement l’emporter 115-113, signant son plus gros « comeback » victorieux de la saison.

« C’était bien qu’il nous dise ce qu’il ressentait, et on a eu une bonne réaction, » a déclaré Evan Fournier après la rencontre. « Après son discours, l’important était la façon dont a géré la dimension physique et l’intensité en défense, notre exécution et les détails en attaque. Quand on fait attention aux détails défensivement, ça rejaillit sur notre attaque, et c’est ce qu’il s’est passé ».

Plus vocal… mais pas n’importe comment

De quoi inciter le leader floridien a réitérer ce genre d’exercice, quitte à forcer un peu sa nature ? Contrairement à ses plus jeunes années, le pivot de 29 ans a désormais la légitimité pour le faire.

« Quand tu te présentes à la Draft, on te demande si tu es un leader. Peut-être que je l’étais à la fac quad j’étais dans mon année junior aux côtés de gars plus jeunes que moi. Mais je ne vais pas débarquer en rookie et crier sur Andre Iguodala, » explique-t-il pour justifier son attitude habituellement plus réservée. « On attribue ce « label » à droite à gauche, mais ce n’est pas quelque chose dont tu peux décider un beau jour. C’est quelque chose que tu obtiens une fois que tu as gagné le respect de tes coéquipiers. J’ai le sentiment d’être un joueur établi désormais. Je suis là depuis pas mal de temps et mes coéquipiers me respectent pour ma façon de jouer. Donc quand je vais dire quelque chose, ils vont écouter et le respecter ».

Leader de son équipe au scoring et au rebond, Nikola Vucevic s’est ainsi dit prêt à être davantage un leader vocal auprès de ses coéquipiers, mais pas de façon démesurée.

« Je crois que c’est important de choisir les bons moments pour le faire et pas de gueuler tout le temps. Et il faut avoir quelque chose derrière, non pas seulement parler parce que tu en éprouves le besoin », conclut l’intéressé.