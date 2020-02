Pascal Siakam, un MIP en progression constante

« J’adore ne pas être capable de faire quelque chose et y passer des heures à travailler afin de devenir bon. C’est un bon sentiment, j’adore ça. Je veux ressentir ça. J’adore aussi cette sensation, lorsque je suis sur le parquet que je fais deux dribbles et que je passe un turnaround jumpshot, que le défenseur dit « jamais de la vie », et que je mets le tir. C’est tellement bon, parce que lui ne peut pas mettre ce tir, mais il ne sait pas combien d’heures j’ai passées à essayer de le mettre ».

Il n’y a pas de secret dans la réussite de Pascal Siakam, le Camerounais est avant tout un acharné de travail. Le fait d’avoir découvert le basket sur le tard, il y a moins de dix ans, l’a poussé à mettre les bouchées doubles.

Pour ses coaches, comme Rico Hines, qui a longtemps été dans le développement personnel et occupe aujourd’hui le poste d’assistant aux Kings, cette révélation sur le tard a eu un avantage : « Il n’avait pas de mauvaises habitudes. C’était comme une toile blanche ».

Sa progression à 3-points, symbole de son acharnement

Après une saison rookie en guise de découverte accélérée (38 matchs dans le cinq majeur), Pascal Siakam a développé cet acharnement pour le travail. « C’était toujours le premier à la salle, et il revenait le soir, travailler sur tout ce qu’il fait maintenant », se rappelle DeMar DeRozan. « Il était partout sur le terrain et il jouait vraiment dur, » ajoute Kyle Lowry. « C’est la chose la plus importante, qu’on a aimée à propos de Pascal. Tout ce qui l’intéressait, c’était d’être sur le terrain et d’aider notre équipe ».

L’ailier fort a ramassé les miettes avant de développer sa palette offensive et devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Sur le tir à 3-points par exemple, il lui a fallu redoubler d’efforts pour passer d’un joueur tournant à 22% de réussite sur sa saison sophomore (le pire pourcentage de la NBA parmi les joueurs à plus de 100 tentatives sur la saison) à plus de 36% sur six tentatives en moyenne par match en 2019-2020.

« On lui disait de ralentir un peu sur les 3-points, » se rappelle notamment son ancien coach, Dwane Casey. « On lui disait, non pas de ne pas shooter, mais de driver s’il voyait une ouverture, ce qui était une façon sympa de lui dire de ne pas shooter ».

Une détermination à toute épreuve

L’été 2018 a été celui des grandes manœuvres pour les Raptors, « sweepés » des playoffs par les Cavs, entre les départs des historiques Dwane Casey, DeMar DeRozan, respectivement remplacés par Nick Nurse, et le tandem Kawhi Leonard – Danny Green. Après avoir durement bossé avec Rico Hines, sur sa mécanique de tir, notamment face à la fatigue, Pascal Siakam est lui aussi revenu avec de grandes ambitions.

Pourtant, OG Anunoby semblait partir avec une longueur d’avance pour compléter le cinq majeur après avoir été titularisé à 62 reprises la saison précédente. Mais Pascal Siakam ne s’est pas avoué vaincu et a profité d’une blessure de son coéquipier et d’une absence pour cause de deuil afin d’inverser la tendance.

« Je ne me disais pas que j’allais arriver et que j’allais devenir un titulaire, » souligne le Camerounais. « Ça n’a jamais été dans ma tête. Je me suis toujours dit : « Je peux m’assurer de revenir en étant meilleur. Je peux jouer ballon en main, je peux shooter et je peux défendre. Et si je fais ces choses, je vais jouer. J’ai cru en ça et j’ai travaillé pour. Et je savais que si je faisais ça, il n’y avait pas de raison que je ne joue pas ».

Nick Nurse a vu la détermination du futur MIP de la saison, qui a ainsi saisi sa chance dès la première occasion pour montrer de quoi il était capable. « Il a connu sa première titularisation de la saison lors du premier match de pré-saison, et à partir de là, c’était fini ».

Les playoffs sans Kawhi Leonard, son prochain défi

Son travail et celui de tout un groupe, bonifié par l’arrivée de Kawhi Leonard, a été récompensé le titre suprême. Mais Pascal Siakam ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Au contraire, le départ de Kawhi Leonard lui a donné l’opportunité de prendre davantage de galon et de grimper encore un peu plus dans la hiérarchie des Raptors.

Cette saison, le GM Masai Ujiri voulait le voir évoluer en potentiel MVP. Le poste 4 a répondu présent tout en poursuivant sa progression. « Il doit être meilleur à la création, être un peu un meilleur passeur, jouer les pick-and-rolls… ça viendra avec le temps », rassure Kyle Lowry.

Alors que les Raptors ont déjà réussi leur saison régulière, les playoffs qui approchent constituent un nouveau défi de taille pour Pascal Siakam. Saura-t-il endosser le rôle de Kawhi Leonard lorsque Toronto aura besoin de marquer face à des défenses resserrées en fin de match et des équipes qui l’auront étudié sous toutes les coutures ?

« Tu ne pourras pas driver et finir au cercle devant Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo à chaque fois. Il faut se dire : Ok il vont reculer ? Alors je vais shooter », glisse-t-il, jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de déjouer les pronostics. Avant de viser le titre de MVP ? « C’est son objectif », conclut Rico Hines.