Les Jeux olympiques 2020 annulés si l’épidémie de coronavirus n’est pas contrôlée d’ici fin mai ?

Pour l’instant, le comité d’organisation des JO 2020, à Tokyo, assure n’avoir « jamais discuté de l’annulation des Jeux Olympiques ». Et ce alors que 156 cas de contamination au coronavirus ont été répertoriés dans l’archipel nippon, provoquant un décès. La fédération japonaise de football, J-League, a d’ailleurs décidé de reporter l’ensemble des matches prévus jusqu’au 15 mars, au moins, en raison des craintes de propagation du coronavirus.

Mais pour Dick Pound, le plus ancien membre du CIO puisqu’il a été élu pour la première fois en 1978, le comité international olympique a une fenêtre de deux à trois mois pour déterminer si les JO devront se tenir…

« À ce moment-là (fin mai), les gens vont devoir se demander si la situation est suffisamment maîtrisée pour que nous soyons sûrs d’aller à Tokyo ou non. Beaucoup de choses doivent commencer à s’organiser. Vous devez commencer à renforcer la sécurité, à apporter la nourriture, à mettre en place le village olympique et les hôtels. Les journalistes vont commencer à arriver pour construire leurs studios », explique-t-il ainsi à l’AP.

Dick Pound conseille toutefois aux athlètes de se préparer normalement, d’autant que le Japon, qui a investi 12.6 milliards de dollars (officiellement, peut-être le double en fait) pour accueillir la compétition fera sans doute le maximum pour éviter l’annulation. Surtout que les Jeux olympiques de 2016 ont eu lieu malgré le virus Zika.

Un report est-il envisageable si l’épidémie de coronavirus n’est pas suffisamment maîtrisée ?

« On ne reporte pas quelque chose de l’ampleur et de la portée des Jeux olympiques », répond Dick Pound. « Il y a tellement de parties en jeu, tellement de pays et de saisons différentes, de compétitions à venir et d’évènements diffusés à la télévision. Vous ne pouvez pas simplement dire : Nous le ferons en octobre. »

Ni le déplacer ailleurs au dernier moment, « parce qu’il y a peu d’endroits dans le monde qui pourraient arriver à préparer des installations dans ce court laps de temps afin de mettre en place quelque chose ».

Relancés en 1896, les Jeux olympiques modernes n’ont depuis été annulés que lors des deux guerres mondiales.