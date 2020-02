Converse : deux superbes Pro Leather pour célébrer les Celtics et Pistons

Pas besoin d’en faire trop quand on a un beau morceau d’histoire du basket à ses côtés. Avec seulement quelques touches de bleu et rouge d’un côté, de vert et jaune de l’autre, voilà que la Pro Leather revient aux grandes heures des oppositions de playoffs entre les Celtics et les Pistons.

Les deux paires ont pour point commun d’afficher le logo « Hardwood Classics » sur le talon. Pour le reste, la simplicité est totale, avec une empeigne en cuir totalement blanche. Même chose pour les lacets et la semelle.

Ces deux paires sont proposées chez certains revendeurs pour 100 euros.

La Nike ADAPT BB fait peau neuve avec un design revisité qui révèle davantage la technologie et intègre un amorti qui redistribue l’énergie pour vous aider à vous élancer. Sur Basket4ballers.com.