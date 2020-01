Jaxson Hayes est fin, mais il a (très) faim

« Fin comme un crayon », voilà le terme évoqué dans la presse américaine pour qualifier Jaxson Hayes, l’intérieur rookie des Pelicans. Si vous avez vu un match de New Orleans cette saison, vous n’avez pas pu passer à côté de ce profil atypique qui compense pour l’instant son manque de muscles par une envie et une énergie débordantes.

« J’essaie de faire de mon mieux quand je suis sur le parquet. Je joue le plus dur possible et je donne tout ce que je peux à l’équipe », a récemment souligné le numéro 10 des Pels.

Le parfait « energizer »

New Orleans avait opté pour l’ancien pensionnaire de Texas avec son 8e choix de la dernière Draft avec un objectif de développement à long terme et l’idée de former à l’avenir « le frontcourt le plus athlétique de la ligue » avec Zion Williamson, dixit David Griffin, vice-président des opérations basket des Pelicans. Après avoir fait forte impression en G-League, déjà dans son style caractéristique, Jaxson Hayes a finalement eu sa chance plus tôt que prévu.

Profitant des blessures dans la raquette de la franchise de Louisiane, de Derrick Favors notamment, il a démontré qu’il pouvait déjà rendre de fiers services à son équipe, dans un rôle « d’energizer » qu’il remplit à merveille, avec un certain sens du showtime qui n’est pas sans déplaire. « Il ne peut pas faire grand-chose physiquement, dans le contact, mais il est volontaire. Il n’a pas peur », poursuit David Griffin.

Ce côté fougueux lui vient sans doute de son père, Jonathan, ancien joueur NFL et de ses jeunes années à jouer au football américain en tant que « wide receiver » au lycée. « Au football, mon rôle était d’attraper les ballons et de prendre des coups, donc je me suis vite habitué à en recevoir en NBA », glisse-t-il.

L’exemple de Brandon Ingram

« Peu importe où tu envoies le ballon près du cercle, il va l’attraper, parce qu’il a de bonnes mains », poursuit son coéquipier Brandon Ingram, évoquant là aussi un des bienfaits de son passé de footballeur américain.

S’il y en a bien un qui sait ce que doit vivre Jaxson Hayes lorsque son rookie vient jouer des coudes face à des intérieurs qui peuvent le faire deux fois en épaisseur, c’est bien Brandon Ingram, qui a souffert du même mal dans ses premières années en NBA.

« Je peux en parler car je suis l’un des plus légers ailiers de la ligue, » explique ainsi l’ancien Laker. « J’en ai eu marre et j’ai commencé à bosser là-dessus en utilisant ma vitesse. Jaxson est fin aujourd’hui, mais il va profiter de l’été pour prendre du poids. Il n’aura alors pas de limite. »

Même si Derrick Favors est revenu, permettant à la raquette des Pelicans de montrer un autre visage, Jaxson Hayes tâche de se montrer toujours productif, même avec moins de temps de jeu, tout en restant efficace (66.2% de réussite au tir, le deuxième meilleure pourcentage parmi les rookies cette saison derrière Daniel Gafford).