Jrue Holiday sort le grand jeu face à Memphis

Les Pelicans n’ont pas encore complètement dit adieu au top 8 à l’Ouest et ce succès confortable sur le parquet de Memphis, actuel 8e et qui restait sur 7 victoires de suite, va contribuer à alimenter les espoirs les plus fous alors que le retour de Zion Williamson se précise.

Jrue Holiday au dessus de la mêlée

Grizzlies et Pelicans font jeu égal en premier quart-temps. Après le tandem Holiday-Ingram puis Josh Hart, auteur d’un panier et d’un lay-up dans le trafic (26-31), c’est un coup de chaud à 3 points de New Orleans qui fait basculer la rencontre (15/28 de loin à la pause). Aux côtés de Frank Jackson, Nicolo Melli plante trois paniers derrière l’arc qui boostent la confiance de tout un groupe (37-45).

Jrue Holiday prend le relais en éclaboussant la fin de la première mi-temps de toute sa classe. Le meneur des Pels passe quatre paniers dont deux missiles à 3 points avant de servir Brandon Ingram dans le corner, et de conclure par deux lancers qui offrent 19 poins d’avance à New Orleans à l’heure du repos.

Appliqués jusqu’au bout

Brandon Ingram et Lonzo Ball de loin continuent d’alimenter la marque au retour des vestiaires. Jrue Holiday reprend ensuite le contrôle de la partie en renvoyant Memphis à ses études sur un nouveau gros passage marqué par un panier à 3 points et un lay-up en contre-attaque sur une passe de Lonzo Ball (68-90).

Le trio Moore-Ingram-Melli assure au début du dernier acte jusqu’au retour de Jrue Holiday, qui bat son record de paniers à 3 points inscrits dans un match en carrière dès son premier ballon. Brandon Ingram répond enfin au alley-oop entre Ja Morant et Grayson Allen avec trois lancers, le 20e tir à 3 points de son équipe qui scelle le nouveau record de l’histoire de la franchise de Louisiane, et un lay-up aux forceps conclu main gauche (93-119).

Vainqueurs 126-116, les Pelicans vont à présent se préparer aux grands débuts de Zion Williamson, demain soir contre San Antonio.