Jordan Brand file à Miami pour le Super Bowl

Maintenant que Jordan Brand équipe des joueurs de football américain, le Super Bowl est une occasion comme une autre pour proposer des coloris spéciaux. Cette année, le Big Game a lieu à Miami, et la marque aux Jumpman prépare une collection qui s’annonce très festive.

Sur les premiers clichés qui circulent de la Air Jordan X, on retrouve un motif végétal, des touches de rose, de bleu, de vert et de jaune. L’ensemble rappelle les plus belles heures des coloris que Nike imaginait pour LeBron James lors de son passage en Floride.

Cette Jordan X « SB LIV » est attendue pour le 31 janvier. Elle devrait être accompagnée d’une Jordan Max 200 également dédiée à l’événement de l’année en NFL.

via Kicks on Fire

