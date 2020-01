Nick Nurse va enfin pouvoir faire des expériences

Bonne(s) nouvelle(s) en cascade à Toronto puisque l’infirmerie se vide, et Nick Nurse pourrait dès ce week-end compter sur l’intégralité de son effectif. Après Pascal Siakam et Norman Powell, c’est Marc Gasol qui a repris le chemin des terrains la nuit dernière face au Thunder, et ce week-end, ce sera au tour de Fred VanVleet de les imiter.

Pour Nick Nurse, qui bricole depuis le début de saison, c’est une super nouvelle, et il prévient qu’il va multiplier les changements dans son cinq de départ.

« Certains gars qui débuteront un soir, ne débuteront pas le prochain match » a-t-il annoncé avec le match face à OKC. « Je pense vraiment que vous allez nous voir changer de cinq de départ lors des dix prochains matches. Je pense qu’il faut commencer à affûter un peut tout ça, et ça commence avec beaucoup d’expérimentations. »

La nuit dernière, le cinq face à OKC était à ranger dans la catégorie du « tall ball » avec Kyle Lowry et OG Anunoby à l’arrière et un frontcourt impressionnant avec Pascal Siakam, Serge Ibaka et Marc Gasol. Mais Nick Nurse insiste, il veut pouvoir modeler son cinq à sa guise. Exactement comme en playoffs lorsqu’il faut modifier ses batteries en fonction de l’adversaire. Selon lui, c’est plus compliqué à faire en saison régulière.

« On veut de la souplesse. Ce n’est pas facile. Tout le monde veut être titulaire, et on veut de la souplesse. Je le répète, on débute une série de playoffs d’une certaine manière, puis on change sur la suivante, et ainsi de suite. Je n’ai pas le sentiment que ce soit le moment de le faire. On doit d’abord le construire au fur et à mesure. »

Pour cela, il faut aussi prendre en compte un paramètre important à la mi-saison : l’état de forme. Certains reviennent de blessures, d’autres ont davantage joué que prévu… Il faut déjà avoir en tête les échéances du printemps, tout en renforçant les fondations. « Je suis un peu inquiet à propos de notre forme » reconnaît-il, évoquant notamment la perte de 30 points d’avance face au Thunder. « Je pense qu’on s’est extrêmement donné à fond par séries, surtout au début, et j’ai le sentiment qu’on a appuyé à fond sur le moteur, et que lorsqu’ils sont revenus au score, on n’avait plus la possibilité de retrouver cet état. C’est dû à la condition physique et à la récupération. Je dois faire un peu plus attention sur certains passages pour éviter qu’ils ne s’épuisent. »