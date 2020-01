À San Antonio, Patty Mills et LaMarcus Aldridge ont repris le flambeau dans le vestiaire

La NBA est faite de rituels, particulièrement chez les rookies qui doivent se plier à différentes obligations pour apprendre de quoi est faite « la vie d’un joueur professionnel en NBA », allant du bizutage classique, à la transmission du savoir, de façon plus poussée, par les vétérans.

Pour Kyle Korver, si c’est un honneur de pouvoir jouer en NBA à 38 ans, il estime avoir aussi une responsabilité par rapport aux plus jeunes : « Celui de leur montrer comment travailler, comment devenir un pro ».

Lui a eu la chance d’être aidé par Aaron McKie et Allen Iverson lors de son arrivée en 2003 à Philadelphie.

« Aaron était le premier gars dont j’ai senti qu’il était là pour moi… jusqu’à ce qu’on arrive sur le parquet à l’entraînement, » se souvient le sniper. « À ce moment-là, il ne m’aurait jamais laissé le remplacer, et me rentrait toujours dedans, parce qu’il ne voulait pas que je prenne ses minutes, vous comprenez ? Mais c’était vraiment bien, un mélange sain qui me montrait la façon de bosser, d’être un pro, mais aussi de me dire : « Hey, je ne vais pas te refiler mon job ». C’était un très bon équilibre ».

Patty Mills et LaMarcus Aldridge ont repris le flambeau

Aujourd’hui aux Spurs, Patty Mills et LaMarcus Aldridge sont arrivés tous les deux à Portland en NBA et n’ont pas vraiment eu la chance d’avoir quelqu’un capable d’être un mentor pour eux.

« Je le fais maintenant, mais je n’ai pas vraiment eu de vétérans à mes côtés quand je suis arrivé dans la ligue, » rappelle LaMarcus Aldridge. « Je suis arrivé dans une équipe qui a tourné la page assez rapidement. On était jeunes, Zach Randolph et tous ces gars sont partis. Donc on a plus ou moins dû apprendre par nous-mêmes, en essayant. Je n’ai pas vraiment eu quelqu’un qui ma pris sous son aile pour me dire : voilà comment on fait ».

Vétérans aujourd’hui, ils se rendent compte peut-être plus que les autres de l’importance de montrer la voie à ceux qui arrivent à leur tour dans la plus prestigieuse ligue du monde. Tout particulièrement aux Spurs, où Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan ont incarné ce phare pour guider les plus jeunes.

« Je crois que je n’avais pas bien saisi l’importance de ce truc avant d’arriver à San Antonio, » rappelle le meneur australien, arrivé aux Spurs en 2011. « Je ne crois que je ne savais pas vraiment ce que ça comportait d’être un professionnel et toutes ces choses qu’on peut apprendre des vétérans. J’ai trouvé ça ici et j’ai beaucoup aimé ».

Manu Ginobili, le professeur

Patty Mills a été marqué par la façon dont le trio de légende des Spurs opérait pour s’assurer de maintenir les troupes dans le droit chemin, avec chacun une façon bien particulière de montrer la voie.

« Timmy était un leader par l’exemple. Manu le faisait avec une façon de parler de choses en dehors du parquet et Tony me guidait un peu plus sur le terrain, » souligne le meneur des Spurs. « Ça pouvait aller très loin avec ces trois gars. En même temps, il y avait des gars comme Matt Bonner, un vétéran professionnel qui savait comment se préparer pour un match. Je suis entré dans cet environnement à San Antonio où j’ai reçu beaucoup de tout ça, de différentes façons et j’ai essayé de m’en imprégner autant que possible ».

Arrivé deux saisons plus tard, Danny Green, qui évolue aujourd’hui aux Lakers, se rappelle également de sa relation avec Manu Ginobili, un joueur qui l’impressionnait et qu’il a étudié de près afin de pouvoir lui aussi progresser.

« Dès le premier jour, j’ai essayé d’être une éponge dans tout ce qu’il faisait. Tout a l’air facile avec lui, mais ça ne l’est pas. J’essaie de prendre ce qu’il faisait et de l’ajouter à mon jeu. C’était comme un professeur pour le reste du groupe, celui qui résout les problèmes, qui analyse tous les scénarios, un mathématicien, qui a toujours soif d’apprendre (…). Il a un QI très élevé sur et en dehors du terrain ».

Aider la transition dans ce nouvel environnement

Patty Mills fait désormais partie de ceux vers qui les plus jeunes peuvent se tourner. Ainsi, lorsque Bryn Forbes a mis le pied pour la première fois dans l’enceinte des Spurs à sa sortie de Michigan State en 2016, l’Australien lui a proposé son aide. « Il m’a dit que si j’avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais venir le voir ».

L’idée reste de tirer le meilleur de tous les éléments du vestiaire. Les plus jeunes sont ainsi rassurés et mis en confiance, tandis que les plus vieux montrent de cette façon à quel point ils peuvent toujours être précieux pour un groupe, sur et en dehors du terrain.

« On voit bien les marques d’interrogation sur les visages des plus jeunes lorsqu’ils passent le pas de la porte pour la première fois, » ajoute Patty Mills. « Donc la première chose à leur dire, c’est : « Si tu as besoin d’aide, je suis là. Fais-moi le savoir car j’ai été a ta place. Quoi que ce soit, je peux t’aider à faire ton chemin ». Ça peut vraiment aider les premières semaines, les premiers mois, parce que ça peut être intimidant d’arriver dans un endroit où tu n’es plus « le gars ». »