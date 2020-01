Joueurs de la semaine : LeGrec et LeBron récompensés

Meilleurs joueurs de chaque conférence depuis le début de saison et leaders des deux meilleures équipes, Giannis Antetokounmpo et LeBron James sont les premiers lauréats de l’année pour le trophée de Player Of The Week. À l’Est, l’ailier des Bucks rafle la mise avec 29 points, 11.7 rebonds et 3.7 passes de moyenne, et on retiendra ses pourcentages : 58.3% aux tirs dont 41.2% à 3-pts. Le tout en seulement 29 minutes…

À l’Ouest, et pour la 63e fois de sa carrière, LeBron James est le meilleur joueur de la semaine et il s’offre le luxe de débuter 2020 par une semaine en triple double : 23 points, 11.7 rebonds et 12.7 passes par match.