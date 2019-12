[Programme du soir] Basket USA vous souhaite une bonne année 2020 !

La NBA ne fait pas relâche pour le réveillon avec deux matchs dès 21h00. Les Sixers rendent ainsi visite aux Pacers (beIN Max 5) tandis que les Hornets accueillent les Celtics (beIN Max 4).

Les Clippers seront eux à Sacramento à partir de 23h00 alors que trois matchs débuteront à partir de 01h00 : San Antonio – Golden State, Toronto – Cleveland et le choc de la nuit à l’Ouest entre Houston et Denver. Enfin, la Saint-Sylvestre de la NBA se termine à Oklahoma City, qui reçoit Dallas à partir de 02h00.

De notre côté, on en profite surtout pour vous souhaiter une très bonne année 2020, qu’on espère toujours plus belle et toujours plus épanouie au niveau personnel, professionnel et scolaire que la précédente. La NBA nous a encore gâtés avec les rebondissements des derniers playoffs, le titre des Raptors et cette free agency de folie, qui a profondément changé le visage de la ligue.

On espère donc que l’année qui vient sera encore plus belle, et vous voir toujours plus nombreux pour partager tout ça. Mais en attendant, profitez avant tout de vos amis, de vos proches, du champagne (avec modération, bien entendu), de la musique et de votre réveillon en général. Et encore meilleurs vœux à tous et à toutes !