Shai Gilgeous-Alexander, prophète en son pays

Difficile de rêver plus belle soirée pour Shai Gilgeous-Alexander : né à Toronto, il égale son record en carrière face aux Raptors, et inscrit même le panier de la gagne. « C’est une super sensation, mais franchement, ça n’aurait pas compté si nous n’avions pas gagné le match. C’est la meilleure des sensations de savoir qu’on repart d’ici avec la victoire« a réagi le régional de l’étape.

Une habitude pour le Thunder qui reste sur cinq victoires de suite à Toronto, et c’est donc l’ancien Clipper, à 36 secondes de la sirène, qui s’en est allé inscrire le panier de la gagne. Et c’est encore lui qui prendra le dernier rebond après le 3-points raté de Fred VanVleet. « Il était motivé à l’idée de revenir ici, et tout le monde au Canada sait qu’on a une pointure » confiera Chris Paul après le match.

Kyle Lowry : « Franchement, il joue incroyablement bien »

Auteur de 32 points à trois reprises en cinq matches, le jeune arrière du Thunder monte en puissance, et cette nuit, il s’est régalé face à l’une des meilleures paires d’arrières de la NBA. Sa complicité avec Chris Paul crève les yeux, et Billy Donovan est fier de sa jeune recrue, arrivée en échange de Paul George. « Il trouve ses spots pour marquer. À l’intérieur de nos systèmes, il a trouvé les moments où il lui fallait être agressif et vraiment attaquer le cercle« .

Pour Kyle Lowry, « SGA » a tout simplement crevé l’écran : « Il a joué comme s’il était chez lui. Franchement, il joue incroyablement bien. Sa confiance, sa patience et son rythme sont supers. »