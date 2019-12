2010 – 2019 : LeBron James quatrième sportif le mieux payé de la décennie

Sportivement, LeBron James a écrasé la décennie 2010 de son empreinte avec trois titres et trophées de MVP des Finals (2012, 2013, 2016), trois trophées de MVP (2010, 2012, 2013) et huit participations aux Finals de suite ! Forcément, économiquement, cela s’est également ressenti puisque l’ailier des Lakers n’a amassé pas moins de 680 millions de dollars.



D’après les estimations de Forbes, cela fait de lui le quatrième sportif le plus riche de la décennie derrière les inséparables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, puis Floyd Mayweather qui ne porte pas son surnom de « Money » pour rien. Rien qu’en deux combats, contre Manny Pacquiao (lui aussi présent dans ce Top 10) et Conor McGregor, le boxeur a gagné plus de 500 millions de dollars.

Kevin Durant accompagne James dans ce classement des dix sportifs les mieux rémunérés de la décennie écoulée où les retraités ont été volontairement écartés. Aucune trace de Michael Jordan ou Kobe Bryant donc, qui gagnent encore des millions de dollars via la vente de chaussures.

1. Floyd Mayweather : 915 millions de dollars

2. Cristiano Ronaldo : 800 millions

3. Lionel Messi : 750 millions

4. LeBron James : 680 millions

5. Roger Federer : 640 millions

6. Tiger Woods : 615 millions

7. Phil Mickelson : 480 millions

8. Manny Pacquiao : 435 millions

9. Kevin Durant : 425 millions

10. Lewis Hamilton : 400 millions