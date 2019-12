Meilleur contreur de la NBA, Hassan Whiteside aurait aimé jouer à une autre époque

Récupéré cet été par les Blazers pour assurer l’intérim pendant la convalescence de Jusuf Nurkic, Hassan Whiteside a pris ses marques à Portland, et depuis deux semaines, on ne voit que lui, ou presque. Cette nuit, face à Minnesota, il a profité de l’absence de Karl-Anthony Towns pour archi-dominer dans la peinture avec 16 points, 22 rebonds et 7 contres ! En décembre, il tourne à 17 points, 15 rebonds et 3 contres de moyenne, et dans son sillage, les Blazers viennent de gagner quatre matches de suite pour grimper à la 8e place de la conférence Ouest.

« Quand il a joue comme ça, ça nous donne une super chance de gagner des matches » estime Damian Lillard, interrogé par NBC. « Que ce soit des deux côtés du terrain, par ses lancers-francs, sa présence, ses tirs, et les rebonds pour nous apporter des possessions supplémentaires. C’est un élément important par ses contres, et sa faculté à changer la trajectoire des tirs. Il est énorme pour nous. »

Ce n’est pas nouveau qu’Hassan Whiteside peut être un élément moteur d’une équipe. Déjà à Miami, il pouvait dominer un match à lui tout seul. Le problème chez lui, c’est l’attitude et l’irrégularité. Mais il s’en défend et il se considère comme le plus grand intimidateur actuel.

« Je suis un défenseur, et j’ai le sentiment d’être le meilleur protecteur du cercle de la NBA. Il n’y a même pas photo » insiste-t-il. « C’est comme ça que je le ressens avec des contres. Quand je suis arrivé en NBA, lors de ma première année avec le Heat, je tournais à presque 4 contres par match. Puis l’année d’après, j’étais le leader de la NBA au rebond et on disait : « Pourquoi est-ce qu’il n’a pas tourné à 4 contres ? Il ne fait pas l’effort ? » C’était plus ou moins une nouvelle ère, avec beaucoup de tirs à 3-pts, et moins de points inscrits à l’intérieur. »

Et c’est vrai qu’avec des intérieurs qui s’écartent derrière la ligne à 3-points, c’est plus compliqué de les contrer au large, mais aussi d’être en même temps sous le panier pour gêner les tirs des extérieurs.

Voilà pourquoi Hassan Whiteside se serait bien vu jouer avant l’arrivée de la ligne à 3-points : « Ça aurait été génial pour moi de jouer autrefois. C’est clair« . Sauf qu’avant 1973, on ne comptait pas les contres, et on ne décernait pas de trophée de meilleur défenseur.