New York : Reggie Bullock de retour

Le timing de six mois annoncé par un chirurgien spécialiste des blessures au dos en juillet dernier était donc le bon. En effet, cet été, Reggie Bullock avait été opéré d’une hernie discale aux cervicales et il vient seulement de recevoir le feu vert pour s’entraîner, à partir de ce mercredi.

Sa date de retour à la compétition est encore floue, mais on peut imaginer qu’il jouera officiellement avec les Knicks en janvier 2020. « Rien de sûr pour le moment. Déjà il peut s’entraîner », rappelle Mike Miller, le coach intérimaire de New York. « Il a fait un workout complet ce mardi, on va voir comment il progresse. »

L’arrière/ailier, endeuillé par la mort de sa sœur en octobre, aura donc au moins une trentaine de matches pour se montrer et aider les Knicks à 3-pts, eux qui sont très maladroits dans cet exercice cette saison. Pour rappel, sa deuxième saison, signée avec New York cet été, n’est pas totalement garantie.