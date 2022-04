Bo Kimble, l’hommage de la main gauche

Le 4 mars 1990, à quelques jours de la March Madness, le monde du basket est endeuillé par le décès en plein match de Hank Gathers, véritable phénomène du basket universitaire aux côtés de Bo Kimble (ex-Clippers, Knicks et… Lyon !) sous les couleurs de Loyola-Marymount. En 1989, Gathers avait carrément terminé meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la NCAA. C’était un premier choix de Draft en puissance.

Mais ce 4 mars 1990, en plein tournoi de conférence, sur une contre-attaque, son coeur a lâché, et les efforts pour le réanimer seront vains. Il avait 23 ans.

La NCAA est sous le choc, et le tournoi de la WAC est carrément arrêté. Grosse équipe avec son attaque de feu, Loyola-Marymount est inscrit d’office à la March Madness par les instances universitaires, et Bo Kimble décide de rendre hommage à son ancien coéquipier et ami d’une manière inédite : droitier, il shoote le premier lancer-franc de la main gauche.

Loyola-Marymount, l’attaque la plus folle de l’histoire de la NCAA

Pourquoi ? Parce que Gathers, qui était aussi droitier, était tellement nul aux lancers qu’il lui arrivait de shooter main gauche. Face à New Mexico State, au premier tour du tournoi NCAA, Kimble shootera ce premier lancer main gauche, et son coach s’en souvient très bien. C’était le 16 mars 1990, près de deux semaines après le décès de Gathers.

« Avant le match, c’était calme » racontera Paul Westhead, le coach de Loyola-Marymount, et futur entraîneur des Nuggets. « Je pense que les joueurs avaient le sentiment que le retour au jeu était un soulagement. Ils pouvaient enfin jouer. J’étais tellement impliqué dans le match, que la seule fois où j’ai relâché la pression, c’est lorsque Bo est allé shooter son lancer-franc main gauche. C’était vraiment un moment hommage, et je n’ai jamais autant voulu de ma vie qu’un shoot entre. Ensuite, il y a eu comme libération totale d’énergie. »

Face à Michigan, au tour suivant, rebelote. Kimble tire son premier lancer de la main gauche, et il fait ficelle. Loyola-Marymount s’impose 149-115 et toute l’Amérique est derrière cette petite université au jeu « run-and-gun ». Au tour suivant, Alabama décide de ne pas entrer dans le jeu des Lions. Le match est âpre et disputé, et Kimble ne shoote pas de lancers. Mais sa fac’ s’en sort de tout même (62-60) et se qualifie pour l’Elite Eight pour y défier l’ogre UNLV.

Face à Kimble, une armada incroyable avec Larry Johnson, Stacey Augmon, Greg Anthony et Anderson Hunt. L’arrière de Loyola-Marymount fait ce qu’il peut : 42 points à 14 sur 32 aux tirs avec un 8 sur 11 à 3-points. Il met son lancer de la main gauche, mais ça ne sera pas suffisant. UNLV mène déjà de 20 points à la mi-temps, et s’impose finalement 131-101 !

« Si Hank avait été en vie, je peux vous garantir que nous aurions été champions »

Quelques jours plus tard, Larry Johnson et ses coéquipiers seront sacrés champions NCAA en s’imposant aussi de 30 points en finale face à Duke ! « Je vais le dire le plus humblement possible, et sans manquer de respect à UNLV, si Hank avait été en vie, je peux vous garantir que nous aurions été champions » expliquera plus de 20 ans plus tard Kimble. « A l’époque, toute notre équipe s’était soudée pour transformer la tragédie en quelque chose de positif dont nous étions fiers. Il y avait de l’amertume mais je ne me souviens que des bons moments. Je me souviens des lancers-francs. Aucun n’aurait dû rentrer. Mais je voulais qu’ils entrent même si ce n’était pas vraiment important. C’était vraiment pour célébrer la vie et la mémoire d’Hank. »

Drafté en 8e position la même année par les Clippers, Bo Kimble gardera cette habitude de shooter son premier lancer-franc de la main gauche, tournant à 73% en carrière. Ironie de l’histoire, à l’époque, les Clippers évoluaient à la Los Angeles Memorial Sports Arena, qu’ils partagent avec l’université de Southern California, la première fac’ de… Kimble et Gathers, avant qu’ils ne rejoignent ensemble Loyola Marymount.

En 2000, l’université les unit à nouveau pour retirer leurs maillots. Quant à Kimble, si marqué par le décès de son ami, il attendra 2015 pour se recueillir sur sa tombe. « Lors des 15, 20 premières années, à chaque fois que j’y pensais, c’était trop émouvant » s’était-il justifié avant d’ajouter : « Ce qui me rend les choses un peu plus faciles, c’est que je ne pense plus à Hank comme une tragédie. Je pense à tous les bons moments, et combien c’était quelqu’un d’épatant. C’était quelqu’un qui représentait tellement le bonheur et les rires et ça l’emporte généralement sur la douleur de sa disparition. J’ai choisi de célébrer sa vie. »