Playoffs NBA : Prime Video et beIN Sports se partagent la diffusion en France

Ça y est, la saison régulière a rendu son verdict et la « postseason » démarre dès ce soir avec le coup d’envoi du « play-in ». Mais pour les fans français, cette nouvelle campagne a un goût particulier car la diffusion va être partagée entre Prime Video et beIN Sports. Il va donc falloir jongler entre les deux diffuseurs…

Arrivée cette saison sur le marché français dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en 2036, la plateforme d’Amazon s’est ainsi offert la part du lion. Prime Video diffusera l’intégralité du play-in ainsi que la moitié des rencontres des deux premiers tours des playoffs ainsi que l’exclusivité de la finale de la Conférence Ouest.

Les Finals en direct sur Prime Video

Pour couronner le tout, le service sera cette année le diffuseur français des Finales NBA. Une exclusivité qui ne sera toutefois pas annuelle, l’accord prévoyant une diffusion une saison sur deux pour le sommet de la saison.

beIN Sports ne reste toutefois pas les mains vides. La chaîne qatarie proposera en direct l’autre moitié des rencontres des premier et deuxième tours, ainsi que la finale de la Conférence Est dans son intégralité. S’ajoute aussi le fait que beIN Sports pourra diffuser toutes les images de chaque soirée NBA dans son émission phare, NBA Extra. Et même pour les matches qu’elle ne retransmettra pas en direct comme la finale de la Conférence Ouest et les Finales NBA, la chaîne enverra ses équipes sur place et proposera les rencontres en replay le lendemain midi.

Pour les fans français, la conclusion est claire : pour vivre ces playoffs 2026 en intégralité et en direct, il faudra cumuler Prime Video et beIN Sports. Ou s’abonner au League Pass.

En résumé

Play-in : Prime Video

Premier tour et demi-finales de conférence : 50% pour Prime Video et 50% pour beIN Sports

Finale de conférence Ouest : Prime Video

Finale de conférence Est : beIN Sports

Finals NBA : Prime Video