Programme du play-in et des playoffs : rendez-vous dès mardi

Quinze derniers matchs, deux changements dans la hiérarchie l’ultime soir, et il est temps d’activer le mode Playoffs NBA ! Les choses sérieuses vont débuter dès mardi soir avec le play-in pour les équipes classées de la 7e à la 10e place. Les Hornets et le Heat ouvriront le bal avant le Suns – Blazers qui enverra le vainqueur affronter les Spurs au premier tour des playoffs. Sixers – Magic et Clippers – Warriors se disputeront mercredi avec les deux derniers matchs du play-in vendredi.

Les playoffs débuteront dès le lendemain avec quatre rencontres samedi, puis quatre autres dimanche pour un week-end explosif. Voici l’intégralité du programme.

PROGRAMME DU PLAY-IN

MARDI 14 AVRIL

Hornets – Heat (01h30, dans la nuit de mardi à mercredi)

Suns – Blazers (04h00)

MERCREDI 15 AVRIL

Sixers – Magic (01h30)

Clippers – Warriors (04h00)

VENDREDI 17 AVRIL

Perdant de Sixers – Magic / Vainqueur de Hornets – Heat (1h30)

Perdant de Suns – Blazers / Vainqueur de Clippers – Warriors (4h00)

PLAY-IN MODE D’EMPLOI

Les playoffs débuteront le samedi 18 avril, et le play-in aura lieu du 14 au 17 avril avec cette formule :

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié comme tête de série numéro 7 pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la tête de série numéro 8 pour les playoffs.

Ce qui signifie, que les 7e et 8e auront besoin d’une seule victoire pour aller en phases finales, tandis que les équipes classées 9e et 10e auront besoin de deux victoires. Ce qui signifie aussi que les équipes classées 9e et 10e ne pourront pas se qualifier ensemble pour les playoffs, et que le 7e ou le 8e sera forcément en playoffs.

CONFERENCE EST

(1) Pistons – (8) vainqueur du match de vendredi, premier match dans la nuit de dimanche à lundi à 00h30

(2) Celtics – (7) vainqueur de Sixers – Magic, premier match dimanche à 19h00

(3) Knicks – (6) Hawks, premier match dans la nuit de samedi à dimanche à 00h00

(4) Cavaliers – (5) Raptors, premier match samedi à 19h00

CONFERENCE OUEST

(1) Thunder – (8) vainqueur du match de vendredi, premier match dimanche à 21h30

(2) Spurs – (7) vainqueur de Suns – Blazers, premier match dans la nuit de dimanche à lundi à 3h00

(3) Nuggets – (6) Timberwolves, premier match samedi à 21h30

(4) Lakers – (5) Rockets, premier match dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30