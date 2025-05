ArcelorMittal investit un milliard de dollars dans le rachat des Celtics

Sous les feux des projecteurs en France en raison d’un vaste plan de délocalisation, le géant sidérurgique ArcelorMittal s’apprête à faire une entrée remarquée dans le monde du sport US puisque selon Sportico et Bloomberg, la firme a décidé d’investir un milliard de dollars dans le rachat des Celtics.

Issu de l’une des familles les plus riches d’Inde, Aditya Mittal deviendrait ainsi le deuxième plus gros actionnaire de la franchise. Il est également pressenti pour occuper le rôle de « chairman » suppléant dans les années à venir, confirmant ainsi, un peu plus, l’influence croissante des fonds internationaux dans les ligues sportives US.

Chiffre d’affaires annuel ? 68 milliards de dollars !

Estimé à 6,1 milliards de dollars, le rachat des Celtics avait été conclu en mars dernier par William Chisholm, figure majeure dans le secteur du capital-investissement. Ce montant représente la plus grosse acquisition de l’histoire du sport américain, toutes disciplines confondues. William Chisholm est appelé à devenir le « chairman » de l’équipe après la saison 2027/28, succédant au propriétaire actuel, Wys Grousbeck.

Aditya Mittal est le fils de Lakshmi Mittal, président exécutif d’ArcelorMittal – le plus grand producteur mondial d’acier et de minerai, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 68 milliards de dollars.