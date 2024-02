Concours Sorare | Gagnez un maillot dédicacé de Donovan Mitchell !

Un maillot de Donovan Mitchell, qui plus est dédicacé, c’est tentant ? Cela tombe bien, c’est ce que l’on vous propose de gagner. Notre partenaire Sorare met ainsi en jeu le #45 des Cavaliers et, pour avoir une chance de l’emporter, c’est très simple. Surtout, c’est gratuit et sans engagement.

Déjà, si vous n’en possédez pas encore un, il vous faut créer un compte Sorare en cliquant ici. Ensuite, il vous suffit de publier en commentaires le nom de votre compte Sorare. Le tour est joué : vous voilà inscrit à notre nouveau jeu-concours, qui met en vedette l’un des meilleurs joueurs de cette saison !

Pour augmenter vos chances de victoire, il vous est également possible de participer directement sur X/Twitter en cliquant ici. Le vainqueur du lot sera contacté à partir du 18 février prochain, jour de All-Star Game que disputera évidemment Donovan Mitchell.

Règlement site web : 1) Créer un compte Sorare ; 2) Partager en commentaires le nom du compte Sorare.

Règlement X/Twitter : 1) Re-poster le message (ou retweeter le post) ; 2) Suivre @BasketUSA et @SorareNBA ; 3) Créer un compte Sorare

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 41 35 47.6 35.9 86.3 1.0 4.5 5.5 6.3 2.2 1.9 2.8 0.5 28.5 Total 453 34 45.1 36.5 84.2 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.8 0.3 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.