Pari multiple : explication complète avec des exemples NBA

Un pari multiple permet de regrouper plusieurs pronostics sur un même ticket de pari. Ces sélections peuvent former un combiné unique ou plusieurs combinaisons, comme dans un pari système. Nous avons testé ces différentes options sur des matchs NBA, avec une attention particulière à la mise totale : elle dépend du nombre de combinaisons et de la mise de base.

Dans notre explication de ce type de pari, vous découvrirez comment lire votre ticket, compter les combinaisons et déterminer combien de bons pronostics il vous faudra pour récupérer votre mise.

À retenir : l’essentiel en 30 secondes Un pari multiple, aussi appelé pari système, répartit vos sélections en plusieurs combinaisons : un pronostic raté ne fait pas forcément perdre tout le ticket.

Dans la notation X/Y, Y correspond au nombre de sélections sur le ticket et X au nombre minimum de bons pronostics pour gagner une combinaison.

Les formats les plus courants sont le 2/3 (3 combinaisons), le 3/4 (4), le 2/4 (6), le 3/5 (10) et le 2/6 (15).

La mise totale correspond à la mise de base multipliée par le nombre de combinaisons : un 2/3 coûte 3 fois la mise de base.

Une combinaison gagnante ne garantit pas un bénéfice : son gain peut rester inférieur à la mise totale engagée.

Face au combiné, qui exige un sans-faute, le pari multiple offre une marge d’erreur, mais un gain maximal plus faible à budget égal.

Sommaire 1. À retenir : l’essentiel en 30 secondes

2. Qu’est-ce qu’un pari multiple ?

3. Explication des différents formats de paris multiples

4. 2/3, 3/4, 2/4, 3/5 : quels formats choisir ?

5. Avantages et inconvénients du pari multiple

6. Combien de bons pronostics faut-il pour rentrer dans ses frais ?

7. Quels paris NBA mettre dans un pari multiple ?

8. Comment placer un pari multiple ?

9. Que devient votre pari multiple si un match NBA est reporté ?

10. Nos conseils pour construire un pari multiple sur la NBA

11. Le pari multiple vaut-il le coup sur la NBA ?

12. Questions fréquentes sur les paris multiples

13. Lexique du pari multiple

Qu’est-ce qu’un pari multiple ?

Un pari multiple, aussi appelé pari système par de nombreux bookmakers en France et en Afrique, est un pari composé de plusieurs matchs répartis en plusieurs combinaisons. Contrairement à un combiné classique, il vous laisse droit à l’erreur : vous pouvez encore toucher un gain même si tous vos pronostics ne sont pas corrects.

La notation X sur Y indique comment fonctionne ce type de pari. Y correspond au nombre de matchs que vous mettez sur votre ticket. X correspond au nombre de matchs que le bookmaker regroupe dans chaque combinaison. C’est aussi le nombre de bons pronostics qu’il vous faut au minimum pour toucher un gain.

Prenons l’exemple d’un pari multiple 2/3 sur la NBA. Vous choisissez 3 matchs et le bookmaker les regroupe 2 par 2. Vous pariez sur une victoire des Heat, des Hornets et des Pacers. Le bookmaker crée trois combinaisons :

Heat + Hornets Heat + Pacers Hornets + Pacers.

Si les Pacers perdent, le pari Heat + Hornets reste gagnant.

Pari multiple ou système : pourquoi chaque bookmaker l’appelle autrement ?

D’un bookmaker à l’autre, les noms des paris peuvent vite semer le doute. Le terme pari multiple est particulièrement piégeux : selon les opérateurs, il peut désigner un pari combiné classique ou une formule à plusieurs combinaisons, proche du pari système.

Il faut donc regarder au-delà des intitulés. Le bon réflexe consiste à vérifier comment le ticket de pari répartit les sélections et dans quelles conditions elles peuvent rapporter un gain.

Chez Melbet, Betclic et 1xBet, le combiné classique s’appelle simplement « Combiné ». Pour jouer plusieurs combinaisons X/Y, voici l’option à cocher :

Melbet : Pari système

: Pari système Betclic : Système

: Système 1xBet : Pari système

Trixie, Yankee, Lucky 15, Patent : les paris multiples nommés à l’anglaise

Les Trixie, Yankee, Lucky 15 et Patent sont des variantes du pari multiple. Leur particularité ? Contrairement à un système X/Y classique, qui ne regroupe que des combinaisons de même taille, ces formules réunissent plusieurs types de paris sur les mêmes sélections.

Système Sélections Types de paris inclus Nombre de paris Trixie 3 3 doubles + 1 triple 4 Patent 3 3 simples + 3 doubles + 1 triple 7 Yankee 4 6 doubles + 4 triples + 1 quadruple 11 Lucky 15 4 4 simples + 6 doubles + 4 triples + 1 quadruple 15

La différence se joue surtout sur les paris simples. Une Trixie ou un Yankee exige au moins deux bons pronostics pour qu’une combinaison soit gagnante. Avec un Patent ou un Lucky 15, une seule sélection correcte peut suffire à générer un retour grâce aux simples intégrés.

Mais attention : plus le système contient de paris, plus la mise totale augmente à mise de base identique, sans garantie de récupérer son investissement.

Différences entre le pari simple, combiné ou multiple

Pari simple, pari combiné ou pari multiple : derrière ces trois options, les conditions de victoire, la mise engagée et le gain potentiel changent du tout au tout.

Formule Pour gagner Mise engagée Calcul du gain Pari simple Réussir le pronostic choisi Mise de base × 1 Mise × cote de la sélection Pari combiné Réussir toutes les sélections Mise de base × 1 Mise × cote totale Pari multiple (2/3) Réussir au moins 2 pronostics sur 3 Mise de base × 3 combinaisons Somme des gains des combinaisons gagnantes

Le compromis est là : à mise de base identique, un multiple 2/3 engage trois fois plus d’argent qu’un combiné classique sur les mêmes sélections. En échange, il peut résister à un pronostic raté, là où le combiné perd entièrement.

Avoir une combinaison gagnante ne signifie pas forcément réaliser un bénéfice. Si le retour obtenu ne couvre pas la mise totale, votre ticket reste déficitaire malgré un résultat partiellement gagnant.

Explication des différents formats de paris multiples

Les paris multiples se déclinent en plusieurs formats, notés X/Y :

2/3 : 3 matchs regroupés 2 par 2, soit 3 combinaisons. Il faut au moins 2 bons pronostics.

2/4 : 4 matchs regroupés 2 par 2, soit 6 combinaisons. Il faut au moins 2 bons pronostics.

3/4 : 4 matchs regroupés 3 par 3, soit 4 combinaisons. Il faut au moins 3 bons pronostics.

3/5 : 5 matchs regroupés 3 par 3, soit 10 combinaisons. Il faut au moins 3 bons pronostics.

2/6 : 6 matchs regroupés 2 par 2, soit 15 combinaisons. Il faut au moins 2 bons pronostics.

Tous n’offrent pas la même marge d’erreur : entre un 2/3 et un 2/6, le nombre de combinaisons à financer et de pronostics autorisés à échouer change.

Exemple d’un pari 2/3 sur trois matchs NBA

Pour vous expliquer le fonctionnement d’un pari multiple 2/3, nous avons préparé un ticket sur un site de paris sportifs africain (Melbet), avec trois rencontres NBA et un pronostic sur le vainqueur du match, prolongations incluses. Voici les sélections et les cotes que nous avons relevées :

Boston Celtics bat Chicago Bulls, cote 1,112.

Utah Jazz bat Memphis Grizzlies, cote 1,885.

Los Angeles Lakers bat Philadelphia 76ers, cote 1,845.

Nous avons saisi 1,52 € de mise totale. Le bookmaker l’a répartie entre trois combinaisons de deux matchs, soit environ 0,51 € chacune : Celtics + Jazz, Celtics + Lakers et Jazz + Lakers.

Notre ticket NBA sur Melbet : trois pronostics, un système 2/3 et une mise totale de 1,52 € répartie entre trois doubles

Voici ce que rapporte notre ticket selon les résultats :

Pronostics corrects Retour total Résultat net Les trois (Celtics, Jazz, Lakers) 3,86 € + 2,34 € Jazz + Lakers 1,76 € + 0,24 € Celtics + Jazz 1,06 € – 0,46 € Celtics + Lakers 1,04 € – 0,48 € Un sur trois ou aucun 0 € – 1,52 €

Deux bons pronostics sur trois ne suffisent donc pas toujours : seule la paire Jazz + Lakers couvre la mise totale. Melbet l’indique d’ailleurs sur le coupon : ses gains minimaux possibles de 1,04 € correspondent au double Celtics + Lakers, le moins bien payé.

Exemple d’un pari 2/6 sur 6 matchs NBA

Un pari multiple 2/6 exige au moins 2 bons pronostics sur 6 pour obtenir une combinaison gagnante : vous pouvez donc vous tromper sur quatre matchs. Le bookmaker crée un double pour chaque paire possible parmi vos six sélections, soit 15 doubles au total.

Comment arrive-t-on à 15 ? Chacun des six pronostics peut être associé aux cinq autres, ce qui donne 6 x 5 = 30 paires. Mais nous avons compté chaque association deux fois : Celtics + Jazz et Jazz + Celtics représentent le même double. Nous divisons donc par deux et obtenons 15 combinaisons.

C’est bien le nombre affiché lors de notre test sur Betclic, l’un des principaux sites de paris sportifs en France, avec six sélections NBA.

Attention à la mise totale ! Sur notre ticket, une mise de base de 0,05 € par double représentait 0,75 € engagés (0,05 × 15). Si nos six pronostics passent, le ticket rapporte 1,90 €.

Mais ne confondez pas marge d’erreur et rentabilité. Avec seulement deux bons pronostics, un seul double gagne, alors que vous en avez financé quinze : il devrait être coté au moins 15,00 pour vous rembourser. Sur notre ticket, la meilleure paire possible (Jazz + Spurs) n’atteint que 3,31.

Même quatre bons pronostics ne garantissent rien. Selon les équipes qui passent, notre ticket finit entre une perte d’environ 13 % et un bénéfice d’environ 22 % de la mise.

2/3, 3/4, 2/4, 3/5 : quels formats choisir ?

Pour limiter le nombre de combinaisons à financer, le 2/3 reste le plus simple. Le 2/4 tolère le plus d’erreurs, mais coûte six fois la mise de base. Notre échelle de risque repose sur la proportion d’erreurs permises : plus elle est élevée, plus le risque relatif est faible. Elle ne mesure pas la probabilité réelle de gagner ni celle de réaliser un bénéfice.

Format Erreurs permises Mise totale Niveau de risque 2/3 1 sur 3 Mise de base x 3 Modéré 3/4 1 sur 4 Mise de base x 4 Élevé 2/4 2 sur 4 Mise de base x 6 Plus faible 3/5 2 sur 5 Mise de base x 10 Modéré

Choisissez le 2/3 ou le 3/4 si vous souhaitez limiter le nombre de combinaisons à financer. Attention : le 3/4 tolère proportionnellement moins d’erreurs.

vous souhaitez limiter le nombre de combinaisons à financer. Attention : le 3/4 tolère proportionnellement moins d’erreurs. Choisissez le 2/4 si vous voulez conserver une combinaison gagnante même avec deux pronostics ratés sur quatre, en acceptant de financer six doubles.

vous voulez conserver une combinaison gagnante même avec deux pronostics ratés sur quatre, en acceptant de financer six doubles. Choisissez le 3/5 si vous préférez jouer des triples tout en conservant deux erreurs possibles, mais gardez un œil sur la mise totale : elle représente dix fois la mise de base.

Avantages et inconvénients du pari multiple Face au pari combiné, le pari multiple offre une marge d’erreur, mais cette souplesse se paie en mise totale et en gain potentiel. Avantages Une erreur permise : dans un 2/3, deux bons pronostics suffisent pour garder une combinaison gagnante.

Un retour possible même si le ticket n’est pas parfait.

Plus de liberté pour ajouter un outsider à cote élevée. Inconvénients Une mise multipliée : un 2/3 coûte trois fois la mise de base.

Aucune garantie de bénéfice avec une seule combinaison gagnante.

Un gain maximal plus faible qu’un combiné à budget égal.

Combien de bons pronostics faut-il pour rentrer dans ses frais ?

Tout dépend des cotes, pas seulement du nombre de bons pronostics : gagner une combinaison ne veut pas dire rentrer dans ses frais. Le repère, c’est le seuil de rentabilité : vos gains doivent couvrir la mise totale, y compris les combinaisons perdues.

La règle est simple : si une seule combinaison passe, sa cote doit être au moins égale au nombre de combinaisons du ticket. Elle doit donc être cotée 3,00 sur un 2/3, 6,00 sur un 2/4 et 15,00 sur un 2/6. Plus vous ajoutez de matchs pour gagner de la marge d’erreur, plus il vous faut de bons pronostics pour être bénéficiaire.

Avant de valider, repérez votre combinaison la moins bien cotée et comparez sa cote au nombre de combinaisons. Si elle est en dessous, deux bons pronostics peuvent vous laisser en perte. Sur un 2/3, visez environ 1,75 de cote par sélection (1,75 × 1,75 ≈ 3,06).

Quels paris NBA mettre dans un pari multiple ?

Vainqueur du match, handicap, total de points : avant de parier sur le basket, gardez en tête que chaque marché présente ses propres risques. Et dans un pari multiple, un pronostic raté peut faire perdre plusieurs combinaisons à la fois. Le choix des sélections compte donc autant que celui du format.

Vainqueur du match : vous misez sur l’équipe qui remportera la rencontre, prolongations incluses si le marché le prévoit. Sur notre ticket 1xBet, nous avons choisi les Knicks face aux Pistons : ce marché convient à un pari multiple lorsque vous anticipez une victoire sans vouloir prédire l’écart au score.

vous misez sur l’équipe qui remportera la rencontre, prolongations incluses si le marché le prévoit. Sur notre ticket 1xBet, nous avons choisi les Knicks face aux Pistons : ce marché convient à un pari multiple lorsque vous anticipez une victoire sans vouloir prédire l’écart au score. Handicap basket : le bookmaker attribue une avance ou un retard fictif en points à une équipe pour déterminer si votre pari est gagnant. Avec notre sélection Lakers – 2,5 face aux Blazers, Los Angeles doit gagner d’au moins trois points : une option à envisager si vous anticipez une victoire suffisamment nette, avec un risque supplémentaire par rapport à la simple victoire de cette équipe.

le bookmaker attribue une avance ou un retard fictif en points à une équipe pour déterminer si votre pari est gagnant. Avec notre sélection Lakers – 2,5 face aux Blazers, Los Angeles doit gagner d’au moins trois points : une option à envisager si vous anticipez une victoire suffisamment nette, avec un risque supplémentaire par rapport à la simple victoire de cette équipe. Total de points : vous pariez sur le total de points cumulés par les deux équipes, au-dessus ou en dessous d’un seuil fixé. Notre pari sur la rencontre Spurs vs Kings exige entre autres au moins 231 points au total : ce marché peut convenir à un multiple lorsque votre analyse du rythme et des attaques vous paraît plus solide que votre pronostic sur le vainqueur.

Sur 1xBet, notre ticket associe différents types de marchés sur 3 rencontres NBA

Peut-on mettre deux paris sur le même match NBA ?

Cela dépend avant tout des marchés choisis. Sur 1xBet, nous avons tenté d’associer la victoire des Spurs à plusieurs pronostics sur leur rencontre face aux Kings. Le bookmaker a refusé certaines associations en affichant “Événement incompatible”.

À l’inverse, nous avons réussi à intégrer les Spurs vainqueurs et moins de 24,5 paniers à trois points marqués dans un même pari système 2/3, avec une troisième sélection sur Celtics – Nets. Les deux pronostics Spurs – Kings comptaient bien séparément sur le ticket de pari.

Certaines associations sont donc autorisées, d’autres non : tout dépend de la compatibilité des marchés définie par l’opérateur, notamment lorsque leurs résultats sont corrélés.

Si vous ouvrez un compte sur le bookmaker pour tester ces combinaisons, le code promo 1xBet 1XELIT permet d’obtenir un bonus sport de 200 % sur le premier dépôt, jusqu’à 200 €.

Deux essais sur Spurs – Kings : 1xBet refuse certaines associations de marchés, mais en accepte d’autres dans un 2/3

Selon le bookmaker, lorsqu’une sélection est déjà présente sur le coupon, une pastille peut apparaître sur certaines catégories de marchés pour signaler qu’elles contiennent des options compatibles. Plutôt que de tester chaque pari au hasard, parcourez d’abord ces catégories pour repérer les associations possibles.

Comment placer un pari multiple ?

Notre parcours a été réalisé sur le bookmaker Melbet, avec trois rencontres NBA. Voici comment préparer un pari multiple 2/3 depuis votre mobile :

Ajoutez vos sélections NBA. Depuis “Avant-match”, ouvrez “Basket-ball”, puis la NBA. Nous avons choisi les Celtics face aux Nets, les Knicks face aux Pistons et les Lakers face aux Blazers, tous vainqueurs du match. Ouvrez le ticket de pari. Appuyez sur “Coupon de pari rapide” en bas de l’écran, puis sur “Aller au coupon de pari”. Passez du combiné au système. Le coupon s’ouvre par défaut sur “Combiné”. Appuyez sur ce menu, cochez “Pari système” ou “Pari multiple” selon l’appellation du bookmaker, puis “Appliquer”. Vérifiez le format 2/3. Avec nos trois sélections, Melbet affiche “Pari 2/3”. Nous jouons donc trois doubles, chacun associant deux pronostics. Saisissez la mise. Contrôlez les montants avant de valider. Vérifiez vos trois pronostics, la formule choisie et la mise totale. Si tout correspond à votre intention, le bouton “Valider” permet de soumettre le pari.

Préparer un pari multiple sur Melbet en 4 étapes visuelles

Que devient votre pari multiple si un match NBA est reporté ?

Un match NBA reporté ne fait pas automatiquement perdre votre pari multiple. Chez Betclic, les paris sont annulés si la rencontre ne débute pas ou ne reprend pas dans les 48 heures suivant l’horaire initial. 1xBet et Melbet prévoient également un délai d’environ 48 heures, mais se réservent la possibilité de maintenir les paris au-delà. Le sort du ticket dépend donc du règlement de chaque opérateur.

Mais pour autant, si une sélection est annulée, elle ne devient pas un pronostic perdant !

Betclic prévoit une cote de 1,00 pour un événement annulé dans un combiné. Chez Melbet, une sélection invalidée est exclue des combinés, multiples et systèmes auxquels elle appartenait ; les gains peuvent alors être recalculés. 1xBet prévoit aussi des annulations et des remboursements selon les circonstances.

Le montant récupéré dépend des combinaisons encore valides, et ne correspond pas nécessairement au gain potentiel initial. Mieux vaut consulter ces règles avant de parier, particulièrement lorsque les rencontres NBA s’enchaînent et que vous préparez plusieurs tickets. Vous retrouverez généralement ces dispositions dans les conditions générales ou le règlement des paris sportifs, sous des rubriques comme “Annulation et report”, “Paris invalidés” ou “Résultats des matchs”.

Nos conseils pour construire un pari multiple sur la NBA

Les bons réflexes Méfiez-vous des back-to-backs Une équipe qui joue deux soirs de suite peut ménager ses titulaires. Vérifiez son calendrier et le temps de jeu de ses cadres la veille.

Attendez les nouvelles des effectifs L’absence d’un meneur ou d’un pivot titulaire peut fausser handicaps et totaux de points. Consultez les rapports de blessures avant de valider.

Séparez saison régulière et playoffs En playoffs, les rotations se resserrent et les défenses s’ajustent. Un total de points pertinent en janvier ne l’est plus forcément en mai.

Visez au moins 1,75 par sélection sur un 2/3 Une paire doit être cotée 3,00 pour rembourser la mise totale. Sur notre ticket Melbet, les Celtics à 1,11 rendaient deux doubles sur trois déficitaires. Les erreurs qui coûtent cher Laisser le coupon en combiné Sur Melbet, le coupon s’ouvre en « Combiné ». Sans changer ce menu, une seule erreur fait perdre tout le ticket.

Ajouter des matchs pour gonfler la marge d’erreur Un 2/6 tolère quatre erreurs mais finance quinze doubles. Sur notre ticket Betclic, quatre bons pronostics sur six pouvaient encore laisser le ticket en perte.

Choisir sa mise après avoir regardé les gains Avec une bankroll de 200 €, 1 € sur chacun des quinze doubles d’un 2/6 engage 15 €. Fixez d’abord votre budget, puis divisez-le par le nombre de combinaisons. Fixez un budget que vous pouvez vous permettre de perdre et ne cherchez jamais à récupérer vos pertes.

Le pari multiple vaut-il le coup sur la NBA ?

Le pari multiple peut être intéressant sur la NBA si vous souhaitez conserver une chance de gain malgré un pronostic raté. Mais avant de vous lancer, trois vérifications s’imposent : compter les combinaisons, contrôler la mise totale et calculer votre seuil de rentabilité.

Si vous souhaitez découvrir cette formule, privilégiez un système 2/3, plus facile à suivre qu’un 2/6 avec ses quinze doubles. Il convient à ceux qui veulent répartir leur risque entre plusieurs pronostics NBA, sans exiger un sans-faute. Si vous n’avez qu’une sélection solide, le pari simple reste plus adapté ; si vous acceptez de tout perdre au premier échec en échange d’une cote plus élevée, le combiné répond à une autre logique.

Et si vous faisiez les comptes avant de jouer ? Avant votre prochaine soirée NBA, testez notre calculateur pour découvrir combien chaque scénario pourrait vous rapporter… ou vous coûter.

Questions fréquentes sur les paris multiples Réponse à toutes vos questions sur ce type de pari. Peut-on gagner un pari multiple avec un seul bon pronostic ? + Pas dans un système classique 2/3 ou 2/6. Ces deux formats exigent au moins deux bons pronostics pour obtenir une combinaison gagnante. En revanche, certaines formules comprenant des paris simples, comme le Patent, peuvent conserver un gain avec un seul résultat juste. Pourquoi les paris multiples gagnants peuvent-ils rapporter moins que la mise totale ? + Parce qu’une ou plusieurs combinaisons peuvent être gagnantes sans couvrir l’ensemble des mises engagées. Les gains dépendent des cotes des combinaisons gagnantes, tandis que les mises placées sur les combinaisons perdantes restent perdues. Un pari multiple peut donc générer un retour sans pour autant être rentable. Peut-on faire un cash out sur des paris multiples ? + Pas systématiquement. Les paris système ne sont pas toujours éligibles, même lorsqu’un opérateur propose cette fonction sur ses paris simples ou combinés. Vérifiez sa disponibilité directement sur votre ticket : elle peut également disparaître pendant les rencontres. Combien de matchs peut-on mettre dans un pari multiple ? + Cela dépend du bookmaker et de la formule choisie. Melbet annonce par exemple jusqu’à 20 événements dans un pari système, mais le nombre de combinaisons peut devenir considérable. Il faut donc vérifier la limite et la mise totale affichées par l’opérateur. Peut-on combiner NBA et EuroLigue dans le même pari multiple ? + Oui, si votre bookmaker propose les deux compétitions et autorise les sélections choisies dans un même système. Vous pouvez, par exemple, associer deux rencontres NBA à un match d’EuroLigue dans un 2/3. Les règles de règlement peuvent toutefois différer selon les compétitions et les marchés : contrôlez-les avant de valider.