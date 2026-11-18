Un pari combiné regroupe au moins deux sélections sur un seul ticket : les cotes se multiplient, et une seule erreur fait perdre toute la mise. J’ai construit de vrais combinés NBA sur des opérateurs agréés par l’ANJ en novembre 2026 pour mesurer ce que cela change concrètement.

Chaque sélection ajoutée fait grimper la cote, mais elle fait aussi baisser vos chances de gagner, pendant que la marge de l’opérateur s’empile à chaque ligne. Une grosse cote totale ne dit donc rien de bon sur le ticket, elle dit surtout qu’il passe rarement.

C’est quoi un pari combiné ?

Un pari combiné réunit au moins deux sélections issues de matchs différents sur un même ticket. Sa cote totale est le produit des cotes de chaque sélection. Le ticket n’est gagnant que si toutes les sélections le sont : une seule erreur, et la mise entière est perdue. On parle aussi de combo ou d’accumulateur.

Prenez trois favoris de la soirée NBA du 16 novembre 2026 sur un seul ticket : Lakers, Clippers et Spurs vainqueurs. Si les Clippers perdent, les victoires des Lakers et des Spurs ne servent à rien. Le règlement Winamax le dit tel quel : si l’une des sélections est perdante, le combiné est perdu.

Le vocabulaire change d’un opérateur à l’autre. Sur le ticket, Winamax affiche Simple, Combiné et Système, Betclic Simple et Combiné, Unibet Simple, Combiné et Multiple. Or le « Multiple » d’Unibet est un pari système, alors que les règlements de Winamax et de Betclic emploient « multiple » comme synonyme de combiné. Lisez donc l’onglet choisi avant de valider.

Un combiné de 3 sélections demande 3 bonnes réponses sur 3, pas 2 sur 3.

Si vous débutez sur ce sport, mieux vaut savoir comment parier sur le basket avant d’empiler plusieurs matchs sur un ticket.

Pari simple ou pari combiné : quelle différence ?

Un pari simple dépend d’une seule issue, un combiné de toutes ses issues à la fois : c’est là que se joue toute la différence de risque.

Critère Pari simple Pari combiné Condition pour gagner La sélection est juste Toutes les sélections sont justes Calcul de la cote Cote de la sélection Produit des cotes de chaque sélection Probabilité implicite du ticket 1 ÷ cote. Lakers à 1,56 : 64,1 % Produit des probabilités de chaque sélection. Lakers + Clippers à 2,75 : 36,4 % Si une sélection échoue Mise perdue Mise perdue, même si toutes les autres sont justes

Cotes Winamax relevées le 15 novembre 2026 pour la soirée NBA du 16 novembre

Ajouter les Clippers aux Lakers fait passer la cote de 1,56 à 2,75. Dans le même temps, la probabilité implicite du ticket chute de 64,1 % à 36,4 %. Le gain grossit si le ticket passe, mais il passe nettement moins souvent.

Le pari simple reste le choix logique quand une seule issue vous intéresse vraiment. La glisser dans un combiné pour « gonfler » la cote n’améliore pas vos chances, chaque ligne ajoutée les réduit.

Comment fonctionne le pari combiné ?

L’opérateur multiplie les cotes de vos sélections pour obtenir la cote totale, puis règle le ticket ligne par ligne. Trois mécanismes décident de ce que vous touchez : le calcul du gain, l’effet de chaque sélection sur vos chances, et la règle du pari combiné quand un match n’a pas lieu.

La cote totale et la probabilité de gagner évoluent en sens inverse à chaque sélection ajoutée.

Comment calculer le gain d’un pari combiné ?

La formule tient en une ligne : gain potentiel = mise × cote 1 × cote 2 × … × cote n. Voici un exemple avec les cotes Winamax relevées le 15 novembre 2026 pour la soirée NBA du 16 novembre.

Lakers vainqueurs face aux Suns : 1,56

Clippers vainqueurs face aux Hornets : 1,76

Spurs vainqueurs face au Jazz : 1,04

Cote totale : 1,56 × 1,76 × 1,04 = 2,855, soit environ 2,86

Gain potentiel pour 10 € misés : 10 × 2,855 = 28,55 €, dont 18,55 € de bénéfice

Le détail qui compte, ce sont les Spurs à 1,04. Sans eux, le même ticket rapporterait 27,46 €. Ils ajoutent donc 1,09 € de gain potentiel, en échange d’une condition de plus à remplir.

× Calculateur de pari combiné Cote totale, gain potentiel et probabilité implicite Cote de chaque sélection + Ajouter une sélection Mise € Gain potentiel – Cote totale – Dont bénéfice – Probabilité implicite – Probabilité implicite = 1 ÷ cote totale. Elle inclut la marge de l’opérateur : la chance réelle que le ticket passe est plus faible.

Fixez la mise avant de regarder le gain affiché, jamais l’inverse : c’est le principe de base du bankroll management.

Pourquoi chaque sélection ajoutée fait-elle chuter vos chances ?

Chaque ligne ajoutée réduit la chance que le ticket passe, parce que les probabilités se multiplient comme les cotes et qu’une probabilité est toujours inférieure à 1.

La probabilité implicite d’une cote se calcule ainsi : 1 ÷ cote. Les Lakers à 1,56 donnent 64,1 %. Cette probabilité inclut la marge de l’opérateur. Sur Suns-Lakers, 1 ÷ 2,10 + 1 ÷ 1,56 = 111,7 % : les 11,7 points au-dessus de 100 % sont la marge de Winamax sur ce match.

Nombre de sélections Cote totale Probabilité implicite Marge cumulée estimée 2 (Lakers, Clippers) 2,75 36,4 % 23,5 % 3 (+ Spurs) 2,86 35,0 % 36,4 % 4 (+ Celtics) 3,11 32,1 % 50,9 % 5 (+ Knicks) 4,54 22,0 % 66,3 %

Cotes Winamax du marché « Vainqueur du match », relevées le 15 novembre 2026 pour la soirée NBA du 16 novembre. La marge de chaque match (somme des probabilités implicites des deux issues, moins 1) va de 10,2 % à 11,7 %. Marge cumulée = (1 + m₁) × (1 + m₂) × … − 1.

Courbe de la probabilité implicite selon le nombre de sélections

Avec 5 sélections, Winamax paie 4,54 fois la mise. Sans marge, ce même ticket vaudrait environ 7,55, pour une probabilité estimée de 13,2 % au lieu des 22,0 % affichés. La marge ne s’additionne pas, elle se multiplie.

Cotes NBA relevées sur Winamax le 15 novembre 2026

Une grosse cote totale signifie une faible chance de gagner, pas un meilleur pari. Avant d’ajouter une ligne « pour le fun », regardez ce qu’elle retire à la probabilité du ticket. C’est la base du jeu responsable.

Les boosts et l’assurance ne changent rien à cette probabilité. Voici ce que prévoient les règlements consultés en novembre 2026 :

Multiboost de Betclic : il augmente la cote des sélections éligibles (cote de 1,20 minimum chacune). Le gain potentiel monte, mais chaque match doit toujours passer.

: il augmente la cote des sélections éligibles (cote de 1,20 minimum chacune). Le gain potentiel monte, mais chaque match doit toujours passer. Combi Boosté d’Unibet : un pourcentage de gain en plus, versé en freebets, à partir d’un nombre minimum de sélections éligibles à 1,20 ou plus. Il pousse donc à ajouter des lignes, et chaque ligne réduit vos chances.

: un pourcentage de gain en plus, versé en freebets, à partir d’un nombre minimum de sélections éligibles à 1,20 ou plus. Il pousse donc à ajouter des lignes, et chaque ligne réduit vos chances. Assurance des paris combinés de Betclic : la mise est remboursée si une seule sélection est perdante, en échange d’une cote recalculée à la baisse. Avec deux sélections perdantes, le combiné est perdu. L’assurance n’est pas cumulable avec le cash out ni avec la fonction pour compléter un pari.

Que devient un pari combiné si un match est reporté ou annulé ?

Tout dépend du règlement de l’opérateur, qui fixe le délai au-delà duquel la sélection est annulée. Avant de valider, ouvrez la page « règlement » de votre site, section basket.

Opérateur (agrément ANJ) Match reporté Match annulé Règle vérifiée en Winamax (0003-PS-2024-05-14-AGR-02) Paris maintenus si un résultat officiel est communiqué dans les 48 h. Pari annulé si le match commence plus de 48 h après la date prévue La sélection compte comme gagnante à la cote de 1,00 dans le combiné Novembre 2026 Betclic (0011-PS-2025-09-08-AGR-03) Paris annulés si le match n’a pas commencé ou repris dans les 48 h suivant l’heure prévue Sélection comptée gagnante à 1,00. Une sélection annulée annule tout le MyCombi Novembre 2026 Unibet (0064-PS-2025-01-23-AGR-00) Délai incompressible de 48 h avant l’annulation des paris Sélection passée à 1,00, le reste du combiné reste valide. Une sélection annulée annule tout le Bet Builder Novembre 2026

Les autres opérateurs agréés appliquent leur propre règlement. Lisez-le avant de combiner chez eux.

Pour la NBA, deux points comptent. D’abord, le délai de 48 h est le même chez les trois opérateurs. Un match décalé de plus de 48 h sort du combiné et votre cote totale baisse d’autant.

Ensuite, les stats joueur : chez Winamax et Betclic, le pari est annulé si le joueur n’entre pas sur le terrain. Chez Betclic, il reste valide dès que le joueur entre, même brièvement.

Comment faire un pari combiné sur un site agréé par l’ANJ ?

En France, seuls les sites de paris sportifs agréés par l’ANJ peuvent légalement prendre vos paris. Voici le parcours que j’ai suivi sur l’application mobile Winamax, ticket NBA par ticket NBA.

Vérifiez l’opérateur . Le nom de domaine du site doit figurer sur la liste des opérateurs agréés publiée par l’ANJ. Un site absent de cette liste n’est pas autorisé, quelle que soit sa licence étrangère.

. Le nom de domaine du site doit figurer sur la liste des opérateurs agréés publiée par l’ANJ. Un site absent de cette liste n’est pas autorisé, quelle que soit sa licence étrangère. Ajoutez vos sélections . Chaque cote touchée rejoint le ticket, qui affiche trois choix : Simple, Combiné et Système. Choisissez Combiné.

. Chaque cote touchée rejoint le ticket, qui affiche trois choix : Simple, Combiné et Système. Choisissez Combiné. Lisez l’intitulé du marché . Chez Winamax, les paris basket se règlent sur le temps total du match, prolongation comprise, sauf mention contraire dans l’intitulé. Un « résultat en temps réglementaire » peut donc perdre alors que votre équipe gagne après prolongation.

. Chez Winamax, les paris basket se règlent sur le temps total du match, prolongation comprise, sauf mention contraire dans l’intitulé. Un « résultat en temps réglementaire » peut donc perdre alors que votre équipe gagne après prolongation. Contrôlez les sélections que le ticket refuse . Le règlement Winamax annule les combinés composés de sélections non indépendantes, par exemple deux issues liées d’un même match. Pour associer plusieurs paris sur une seule rencontre, il faut passer par MyMatch, qui compte alors comme une seule sélection dans le combiné.

. Le règlement Winamax annule les combinés composés de sélections non indépendantes, par exemple deux issues liées d’un même match. Pour associer plusieurs paris sur une seule rencontre, il faut passer par MyMatch, qui compte alors comme une seule sélection dans le combiné. Saisissez la mise et lisez la cote totale et le gain potentiel affichés . Comparez-les à la probabilité implicite : 1 ÷ cote totale.

. Comparez-les à la probabilité implicite : 1 ÷ cote totale. Validez. Une fois validé, le ticket est réglé ligne par ligne, au fil des matchs.

Pour comparer les opérateurs qui couvrent le mieux la ligue, consultez notre sélection de bookmakers NBA.

Opérateurs dont j’ai vérifié la présence sur la liste de l’ANJ en novembre 2026 : Winamax, Betclic, Unibet, PMU, bet365 et Betsson. Parions Sport en ligne n’existe plus depuis le 24 mars 2026, son offre a migré vers Unibet.

Peut-on faire un pari combiné sur 1xBet en France ?

Non, 1xBet ne figure pas sur la liste des opérateurs agréés par l’ANJ, vérifiée en novembre 2026. Il n’est donc pas autorisé à proposer des paris aux joueurs en France.

Un site non agréé n’applique pas les protections du marché français, comme le contrôle du fichier des interdits de jeux. Pour placer un combiné légalement, passez par l’un des opérateurs listés ci-dessus, après avoir vérifié leur nom de domaine sur la liste de l’ANJ.

Le combo même match en NBA : ce qui change au basket

Le combo même match, ou Bet Builder, réunit plusieurs paris sur une seule rencontre. Le vainqueur, le total de points et les points d’un joueur, par exemple. C’est un produit distinct du combiné classique sur plusieurs matchs.

Je l’ai testé sur Winamax (MyMatch), et vérifié qu’il existe sur les matchs NBA chez Betclic (MyCombi) et Unibet (Bet Builder). Les deux derniers acceptent jusqu’à 10 sélections.

Pour un fan NBA, c’est souvent la seule façon de combiner. Vous suivez une affiche, pas toute la soirée.

Mais ces paris dépendent les uns des autres. Si votre star marque beaucoup, son équipe a plus de chances de gagner et le total de grimper. L’opérateur en tient compte dans la cote, comme le montre mon test.

Dans un combo même match, la cote affichée n’est pas le produit des cotes de chaque pari.

Ticket combiné MyMatch sur Winamax

Avant de construire un combo sur une affiche, nos pronostics NBA gratuits donnent le contexte du match : forme, absences, calendrier.

Pourquoi un combo même match n’est pas un simple produit des cotes ?

Parce que les issues d’un même match sont corrélées. L’opérateur recalcule donc la cote du ticket au lieu de multiplier celles de chaque pari. Le règlement Betclic l’écrit pour MyCombi : la cote est calculée par un algorithme, elle n’est pas obtenue en multipliant les cotes entre elles.

Sur Suns-Lakers du 16 novembre 2026, j’ai relevé trois cotes Winamax le 15 novembre : Lakers vainqueurs à 1,56, plus de 226,5 points dans le match à 1,70, et plus de 29,5 points pour Luka Doncic à 1,12. Leur produit donne 2,97. MyMatch affichait 2,85 pour les trois sélections réunies, et j’y ai misé 10 €.

L’écart se mesure au gain. 28,50 € avec MyMatch, contre 29,70 € si les trois cotes avaient été simplement multipliées. Winamax paie donc environ 4 % de moins que le produit des cotes. L’écart va dans le sens de la corrélation : un gros match de Doncic rend la victoire des Lakers et un total élevé plus probables.

Ce résultat vaut pour ce ticket, ce jour-là, chez cet opérateur. Une autre combinaison, moins liée, peut être recalculée différemment.

Vainqueur, handicap, total de points, stats joueurs : les marchés NBA à combiner

Chaque marché NBA se règle selon sa propre règle, et elle change d’un opérateur à l’autre. Voici ce qu’il faut vérifier pour chacun.

Marché Ce que vous pariez Point de règlement à vérifier Vainqueur (moneyline) L’équipe qui gagne le match Prolongation incluse chez Winamax et Betclic. Le « Résultat du match » à 3 issues (nul compris) s’arrête au temps réglementaire chez les deux. Chez Unibet, le temps réglementaire s’applique si l’intitulé ne précise rien Handicap (spread) L’équipe qui gagne avec l’écart de points donné Prolongation prise en compte chez Winamax et Betclic Total de points Plus ou moins d’un nombre de points dans le match Prolongation incluse chez Winamax et Betclic, mais pas sur les totaux par intervalle (« 191-200 ») Stats joueur Points, rebonds ou passes d’un joueur Joueur qui n’entre pas en jeu : pari annulé chez Winamax et Betclic. Prolongation incluse chez les deux

Règles relevées dans les règlements de Winamax, Unibet et Betclic en novembre 2026. Pour aller plus loin sur l’écart, notre guide du handicap au basket détaille son règlement. Pour les totaux, lisez comment parier sur le total de points.

Prolongation, joueur au repos, back-to-back : les pièges du combiné NBA

Quatre situations propres à la NBA peuvent faire tomber un combiné que le score semblait valider.

Prolongation . Un pari « temps réglementaire » perd si le match est à égalité après le 4e quart-temps, même si votre équipe gagne ensuite. Avant de valider, lisez l’intitulé exact de chaque marché.

. Un pari « temps réglementaire » perd si le match est à égalité après le 4e quart-temps, même si votre équipe gagne ensuite. Avant de valider, lisez l’intitulé exact de chaque marché. Joueur au repos ou blessé . Le 12 novembre 2026, LeBron James était forfait contre Toronto avec un problème au dos. Une star absente fait annuler vos stats joueur et change le match pour vos autres sélections : consultez le NBA injury report le jour même.

. Le 12 novembre 2026, LeBron James était forfait contre Toronto avec un problème au dos. Une star absente fait annuler vos stats joueur et change le match pour vos autres sélections : consultez le NBA injury report le jour même. Back-to-back . Cette saison, selon les stats que nous compilons chez BasketUSA, les stars ont joué 73,5 % des matchs du second soir d’un back-to-back, contre près de 80 % des autres matchs. Curry, Doncic, Paul George, Siakam et Irving ont déjà manqué un tel match. Vérifiez le calendrier de chaque équipe avant d’ajouter son favori.

. Cette saison, selon les stats que nous compilons chez BasketUSA, les stars ont joué 73,5 % des matchs du second soir d’un back-to-back, contre près de 80 % des autres matchs. Curry, Doncic, Paul George, Siakam et Irving ont déjà manqué un tel match. Vérifiez le calendrier de chaque équipe avant d’ajouter son favori. Combo même match annulé. Chez Betclic et Unibet, une sélection annulée annule tout le MyCombi ou tout le Bet Builder. Une absence de dernière minute peut donc faire sauter le ticket entier.

Pari système ou pari combiné : lequel choisir ?

Choisissez le combiné si vous voulez une seule mise par ticket, et le système seulement si vous acceptez de payer plusieurs combinés pour garder une chance de gain malgré une erreur. Un combiné exige que toutes les sélections passent, un pari système regroupe plusieurs combinés sur un même ticket et peut rapporter même avec une erreur.

Dans un système « 2 sur 6 », vous choisissez 6 sélections, et l’opérateur joue tous les combinés de 2 possibles, soit 15 combinés. Chaque combiné gagnant paie, même si d’autres lignes sont fausses. La contrepartie est la mise, elle s’applique à chacun des 15 combinés. Un « 4 sur 6 » en contient aussi 15.

Le vocabulaire entretient la confusion. Chez Unibet, le pari système s’appelle « Multiple » : de 3 à 20 pronostics, avec une mise unitaire sur chaque combinaison. Chez Winamax et Betclic, « multiple » désigne au contraire le combiné dans le règlement, et le système porte son propre nom.

Un système n’est donc pas un combiné. Vérifiez l’onglet choisi, pas seulement le mot. Les formats 2/3, 2/4 ou 3/5 sont détaillés dans le guide du pari multiple.

À 1 € par combiné, un système 2 sur 6 coûte 15 €, contre 1 € pour un combiné de 6 sélections.

Avantages et inconvénients du pari combiné

Tous les chiffres ci-dessous viennent des cotes Winamax relevées le 15 novembre 2026 pour la soirée NBA du 16 novembre.

Inconvénients :

Une probabilité qui s’effondre . De 36,4 % avec 2 favoris, elle tombe à 22,0 % avec 5. Un ticket de 5 favoris NBA perd donc environ 4 fois sur 5 selon la cote affichée, et près de 9 fois sur 10 une fois la marge retirée (13,2 %).

. De 36,4 % avec 2 favoris, elle tombe à 22,0 % avec 5. Un ticket de 5 favoris NBA perd donc environ 4 fois sur 5 selon la cote affichée, et près de 9 fois sur 10 une fois la marge retirée (13,2 %). Une marge qui se multiplie . À 5 sélections, la marge cumulée estimée atteint 66,3 %. Le ticket paie 4,54 fois la mise, contre environ 7,55 sans marge.

. À 5 sélections, la marge cumulée estimée atteint 66,3 %. Le ticket paie 4,54 fois la mise, contre environ 7,55 sans marge. Le tout ou rien. Avec 4 bonnes sélections sur 5, vous perdez vos 10 €, exactement comme avec 0 sur 5.

Avantages :

Une seule mise pour toute une soirée . 10 € sur les 5 favoris donnent 45,44 € de gain potentiel, contre 15,60 € sur les Lakers seuls. Une petite mise fixe suffit pour suivre plusieurs matchs.

. 10 € sur les 5 favoris donnent 45,44 € de gain potentiel, contre 15,60 € sur les Lakers seuls. Une petite mise fixe suffit pour suivre plusieurs matchs. Un match reporté ne fait pas tomber le ticket . Chez Winamax, une sélection annulée compte à 1,00 : votre combiné de 5 continue sur 4 sélections, avec une cote totale réduite.

. Chez Winamax, une sélection annulée compte à 1,00 : votre combiné de 5 continue sur 4 sélections, avec une cote totale réduite. Un format adapté au fan d’une seule affiche. Le combo même match réunit 3 paris sur Suns-Lakers à 2,85, mais il paie environ 4 % de moins que le produit des cotes (2,97).

Jouer des combinés sans perdre le contrôle : les outils de l’ANJ

Le combiné a un piège qui lui est propre : allonger le ticket pour « se refaire ». Monter le nombre de sélections après une perte, ou viser une cote plus haute pour couvrir les tickets précédents, sont deux signaux d’alerte. Avec 5 sélections, la probabilité implicite n’est déjà plus que de 22,0 %.

Les opérateurs agréés par l’ANJ vous demandent de fixer une limite de dépôt avant votre premier dépôt, et une limite de mises avant votre première mise. Voici par exemple les outils que décrivent les conditions générales d’Unibet, applicables depuis le 7 octobre 2026 :

Limite de dépôt sur 7 jours glissants, à partir de 5 € . Une baisse s’applique tout de suite et une hausse 48 h plus tard, de quoi laisser retomber l’envie de « se refaire ».

. Une baisse s’applique tout de suite et une hausse 48 h plus tard, de quoi laisser retomber l’envie de « se refaire ». Limite de mises sur 7 jours glissants, à partir de 15 € , avec le même délai de 48 h pour une hausse.

, avec le même délai de 48 h pour une hausse. Limite de pertes sur 7 jours, à partir de 1 € .

. Exclusion temporaire de 1 jour à 12 mois , depuis le compte joueur. Elle ne vaut que chez l’opérateur où vous la demandez. Avec plusieurs comptes, il faut la répéter partout.

, depuis le compte joueur. Elle ne vaut que chez l’opérateur où vous la demandez. Avec plusieurs comptes, il faut la répéter partout. Questionnaire d’auto-évaluation de vos habitudes de jeu , dans le compte joueur.

, dans le compte joueur. Interdiction volontaire de jeux auprès de l’ANJ , prononcée pour 3 ans renouvelables.

, prononcée pour 3 ans renouvelables. Joueurs Info Service, le service national d’aide : 09 74 75 13 13, appel anonyme et non surtaxé, 7j/7 de 8h à 2h, ou par chat.

À qui le pari combiné convient vraiment ?

Notre choix : le pari simple, ou un combiné limité à 2 sélections. Sur mes cotes Winamax, passer de 2 à 5 favoris fait chuter la probabilité implicite de 36,4 % à 22,0 %, et la marge cumulée grimpe de 23,5 % à 66,3 %. Chaque ligne ajoutée coûte plus qu’elle ne rapporte.

Vous misez de petites sommes pour vivre une soirée NBA . Un combiné de 2 sélections, avec une mise fixée avant de regarder la cote. Pour une seule affiche, le combo même match reste possible, sachant qu’il paie moins que le produit des cotes (2,85 contre 2,97 dans mon test).

. Un combiné de 2 sélections, avec une mise fixée avant de regarder la cote. Pour une seule affiche, le combo même match reste possible, sachant qu’il paie moins que le produit des cotes (2,85 contre 2,97 dans mon test). Vous cherchez un rendement dans la durée. Le pari simple : une sélection garde sa seule marge, entre 10,2 % et 11,7 % sur mes relevés, au lieu de la multiplier ligne après ligne.

Avant de valider votre prochain ticket, entrez vos cotes dans le calculateur ci-dessus et lisez la probabilité implicite affichée. Puis retirez la sélection la moins sûre et comparez. Vous verrez combien de points de probabilité elle vous coûtait.